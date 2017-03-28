﻿國泰君安證券開招 定價較A股折讓25%

今年首隻百億新股國泰君安證券（2611）今天開招，招股價15.84元。該行董事長楊德紅表示，是次定價是綜合本港上市的五大中資證券商收市價而定，又指該行的國際業務不能單靠旗下國泰君安國際（1788），未來將會進軍歐美市場。



國泰君安證券今日南下招股，劃一招股價15.84元，較昨日A股收市價18.88元人民幣折讓25%，亦是早前市傳的招股範圍15至19元左右的下限。



楊德紅表示，是次定價是綜合上周五（24日）五大中資證券商H股收市價而定，較它們的市帳率及市盈率平均值，分別折讓10%及15%，他相信對市場有吸引力。根據研究報告，15.84元相當於該行今年預測市帳率的1.08倍；預測市盈率不到11倍。



國泰君安證券擬發行10.4億股H股，集資近165億元，為今年首隻集資過百億元的新股；每手200股，入場費3199.92元；預計4月11日掛牌。



該公司靠俗稱「國家隊」的內地企業撐場，6名基礎投資者共認購5.98億美元（約46.6億港元）股份，佔其總集資額僅約30%，6名基礎投資者分別為權安佰深（Apax）旗下Diamond Acquisition認購3.88億美元、日本證券行東海東京、茂盛控股（022）主席倫耀基私人投資公司、交銀國際、工銀國際及全國社保基金。



另外，新百利融資（8439）今日掛牌，昨日暗盤個別發展，在輝立收報2.09元，較招股定價升1.95%，一手帳面賺80元；在耀才則「潛水」，收報2.01元，跌1.95%，一手帳面蝕80元。



新百利融資今掛牌



其他新股方面，進階發展（1667）昨日孖展最後一日作衝刺，6家證券商共為其借出近34.72億元孖展額，相當於公開發售集資超購逾288倍。



至於第二日招股的滇池水務（3768）及高門集團（8412），前者孖展未足額，後者則超購3.2倍。另外，生產椰漿粉、椰奶的椰豐集團昨日遞交主板上市申請，保薦人為東興證券。