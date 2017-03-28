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﻿國美賺3.2億 續重整門市

2017-03-28 列印
　　國美（493）去年投放7至8億重整門市，改造130間門店。由於改造期間需要關店三個月，令去年的純利大幅減至3.25億元（人民幣，下同），按年跌73%。截至去年12月底止，國美銷售收入767億，按年升18.7%；每股基本盈利1.6分，每股股息0.7仙港元。

　　該公司首席財務官方巍預料，今年的重整步伐及數量相近，每間門店改造花費500至800萬，並加入家電家裝一體化、休閒娛樂體驗等新概念，銳意從單一電子銷售商轉型至提供家庭整體解決方案服務。「國美Plus」平台虧損近9730萬元人民幣，方巍指「國美Plus」統一門店交易和在線交易的行為數據，分析用戶線上線下的行為，長遠而言令業務策劃更為精準，以技術推動零售額。
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