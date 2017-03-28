 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 財經

﻿中石化料上游業隨油價好轉

2017-03-28 列印
　　去年油價持續於低位徘徊，中石化（386）董事兼高級副總裁焦方正指出，油價於去年已見低位，他預期今年油價會慢慢回升，大約每桶在50至60美元之間上落。他又稱，油價回升有助中石化的上游業務好轉。

　　近期油價有所波動，焦方正解釋主要由於石油輸出國組織（OPEC）的限產要求不一致，因為除了沙特外，其他油組成員國均僅完成減產目標的一半，而非油組成員國減產更只完成約30%，加上美國油氣產量出口增加，導致抑制了油價的反彈幅度。焦方正續稱，該集團已提升上游的勘探進度，以及成本控制，他相信隨著油價逐漸回升，上游業務的表現會有明顯改善。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd