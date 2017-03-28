﻿美匯回軟避險升溫 日圓攀上110水平

國際油價周一先升後軟，延續前兩周跌勢，儘管油組傳考慮延長半年期的減產行動，但仍無法抵銷市場對供應過剩持續的憂慮，紐約5月期油價曾跌見每桶47.08美元。受特朗普政府上周五未能通過醫保改革法案拖累，美匯指數跌近去年大選前的低位，加上避險情緒升溫，利好現貨金價攀上每盎司1260美元的1個月高位。日圓升見110邊緣；英鎊更躍升見1.26美元的9周新高。



紐約5月期油價昨日曾跌89美仙或1.86%，見每桶47.08美元；倫敦5月期油價亦曾跌1.52%，見每桶50.03美元。儘管油組和部份非油組產油國積極減產，但美國的庫存、產量和鑽油活動有增無減，包括科威特、阿爾及利亞和委內瑞拉等油組成員與非油組代表上周末召開會議，請求油組檢討市況，並於下月做出建議應否延長減產期。上周五眾議院撤回醫保改革法案，令特朗普政府首次遭受重大打擊，美匯指數昨日曾跌見98.858點，是去年11月10日以來新低，較上周五跌0.77%，幾乎蒸發11月8日大選以來的升幅。



美匯走低，加上避險需求增加，利好金價昨日攀上1個月高位，紐約6月期金曾升12.5美元或1%，見每盎司1264.2美元；倫敦現貨金亦升17.83美元或1.43%，見每盎司1261.28美元。



分析師指，金價自本月中低位顯著反彈，除了是聯儲局議息後維持加息步伐不變，還有美元輾轉回軟，推動金價重上每盎司1260美元水位。全球股市走軟，避險情緒升溫，支持日圓昨日攀上110.11兌1美元（ 每百日圓兌7.05港元）的4個月新高，較上周五升1.1%。日圓自去年12月低位至今兌美元已累計反彈7%，而且可能在6月前進一步反彈至108兌1美元水位。



東京三菱UFJ銀行的環球市場研究部主管內田稔稱，隨著對特朗普重燃通脹的憧憬消失，美元亦輾轉回落至98點的近大選前低位，日圓可能繼續掉頭回升至108的水位。今年在G10貨幣中表現最差的英鎊，昨日兌美元亦回升見1.2615美元（英鎊兌9.79港元）的9周高位，升1.14%。但分析師指，英國首相文翠珊預定周三啟動與脫離歐盟的談判程序，環繞英國脫歐的不明朗因素不少，令英鎊上升空間有限。