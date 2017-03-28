﻿IFC外望——傳滙豐港裁120名資深IT人

近年國際銀行經營面對挑戰，大行周不時裁員，今次就傳出滙豐裁員。有傳昨日在總行上班的120名IT部門員工收到「大信封」，被通知解僱後立刻「執包袱」。香港資訊科技商會榮譽會長方保橋透露，今個星期滙豐會再有裁員第二波。據悉，今次IT部被「炒魷魚」的都是具10年年資的資深員工，他們均獲得3個月薪酬賠償。



香港銀行業僱員協會總幹事陳勇華亦證實事件，對於是次滙豐裁員感到驚訝，並且表示關注。他認為，銀行IT部門本身人數不多，而且銀行業一向對資訊科技人才有需求，而且滙豐在亞洲區的業績向來理想，對於管理層仍然在不動聲色下裁員感到不解。他指，銀行內的IT部門通常分技術人員，及支援安全系統的人員，而後者被裁的機會較大。



渣打擬降高層花紅門檻



他同樣透露，滙豐短期內會再有裁員，而且涉及的部門會更廣泛，即不限於IT部門。但他提到滙豐日後提供「肥雞餐」，讓員工自願離職，並獲取可觀的一筆過補償。



滙豐否認有第二輪裁員，又指之前已經提及期望至2017年底能顯著削減成本。並指作為持續策略的一部份，這能夠確保本行保持競爭力、維持運作效率。滙豐去年表明會減省成本，滙控行政總裁歐智華提到本港員工人數會在適當時候減少。



港鐵進軍倫敦鐵路業務



港鐵（066）進軍倫敦鐵路。英國運輸部昨日公佈，自今年8月起，港鐵有份的First MTR South Western Trains Limited（下稱First MTR）奪得西南部鐵路新專營權，合約期為7年。



First MTR斥117億提升質素



英國當局形容是次安排將為乘客帶來「更寬敞、更優質及更快捷的搭乘體驗」。First MTR將投資12億英鎊（約117億港元）以提升鐵路服務質素，包括增加90架新列車、縮短行車時間、增加繁忙路線載客量、延長服務時間及翻新列車車卡等。往來倫敦及Waterloo站的班次，每天繁忙時段預計可增加5.2萬個座位。



英國西南部鐵路網絡涵蓋倫敦Waterloo站及英格蘭西南部城市，遍及布里斯托、埈克塞特及樸茨茅夫，包括市區、郊區、區域及長程路線，每年載客量逾2億人次。



First MTR將由今年8月20日開始經營倫敦西南部鐵路，合約直至2024年8月，其後英國運輸部可行使選擇權，延長專營權11個月。



高瞻