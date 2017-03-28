至於發行央行數碼貨幣所涉及一連串複雜的問題，他指出，主要包括系統與網絡安全、經濟效益、支付效率、法律及私隱、平台管治、相關監管要求，最重要的是對貨幣以及金融系統穩定的影響。
—信德集團（242）去年業績虧盈為虧，虧損5.87億元，不派末期息。該集團指出，虧損主要由於物業銷售收入延遲入帳，令部門於去年內錄得溢利下降，以及為非現金項目的壹號廣塲物業重估錄得顯著虧損所致。
—綠城服務（2869）首席財務官何啟宗指截至2016年12月31日，集團收入達37.21億人民幣，按年增長27.5%。當中積極發展中的園區服務達4.84億人民幣，按年激增74.8%，佔總收入13%。何啟宗指出，隨著住戶對早教及養老等家居生活服務的需求日益上升，預計園區服務的收入比重能在2至3年進一步擴大至20%。
—精電國際（710）去年純利按年大跌83.2%，至5100萬元，每股派末期息2.5仙。期內，收益22.47億元，按年減少9.7%。該集團指出，去年銷售收益顯著下跌，雖然單色顯示屏銷量輕微下降，但由於單色顯示屏平均售價受壓於擴張中的 TFT 市場及產品結構變化而下滑，令單色顯示屏銷售額因而進一步減少。
—康師傅（322）去年純利1.76億美元，按年下跌31%，每股派末期息1.58美仙。期內，收益83.71億美元，按年跌8.03%，毛利率按年跌0.56個百分點，至31.3%。該集團指出，去年下半年受國內外原物料上漲、內地需求趨勢變化等影響，導致中國的食品飲料行業承受到一定的壓力，但該集團已呈現回穩的趨勢。
—都市麗人（2298）公佈截至去年底止全年業績，股東應佔溢利2.42億元人民幣，按年倒退55.19%，每股基本盈利12.7分，末期息6.21仙。公司期內收入為45億元，按年下跌8.9%。公司解釋，中國內地經濟發展放緩，影響整體消費氣氛。更為重要的是，中國內地貼身衣物行業開始有結構性的調整，也對集團的經營業績造成負面影響。去年集團改變銷售渠道及產品組合，毛利率按年擴闊1.7個百分點，升至44.4%。
—中國人民保險（1399）去年投資收益平均比行業高，集團副總裁俞小平表示，雖然去年內地股市熔斷，影響權益類資產的表現。但她指，該集團一向堅持投資回報覆蓋負債成本的原則，往後會繼續保持穩定的投資策略。對於內地嚴控資本外流，俞小平指對該集團多少會有所影響。但公司去年起通過「滬港通」開通投資港股，相信對該集團是一個機遇。她指未來會在滬港通投放30至40億元人民幣，並會適當擴大外匯資產及海外資產。