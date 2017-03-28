﻿市場簡訊

—數碼化盛行，鈔票可能都要走數碼化這條路。金管局總裁陳德霖表示，該局聯同本港三間發鈔銀行、香港銀行同業結算公司，及R3聯盟，就央行發行數碼貨幣，展開研究及進行概念驗證工作，預計年底前完成首階段研究，並發佈研究成果，但陳德霖強調目前金管局並無計劃推出數碼貨幣。陳德霖表示，目前全球多間央行正在積極探討及研究由央行發行的數碼貨幣、其衍生的一連串相關問題，以及政策制定者需要留意的事宜。這些研究大多集中於將分布式分類帳技術應用在發行數碼貨幣及其營運模式上。



至於發行央行數碼貨幣所涉及一連串複雜的問題，他指出，主要包括系統與網絡安全、經濟效益、支付效率、法律及私隱、平台管治、相關監管要求，最重要的是對貨幣以及金融系統穩定的影響。







—信德集團（242）去年業績虧盈為虧，虧損5.87億元，不派末期息。該集團指出，虧損主要由於物業銷售收入延遲入帳，令部門於去年內錄得溢利下降，以及為非現金項目的壹號廣塲物業重估錄得顯著虧損所致。







—綠城服務（2869）首席財務官何啟宗指截至2016年12月31日，集團收入達37.21億人民幣，按年增長27.5%。當中積極發展中的園區服務達4.84億人民幣，按年激增74.8%，佔總收入13%。何啟宗指出，隨著住戶對早教及養老等家居生活服務的需求日益上升，預計園區服務的收入比重能在2至3年進一步擴大至20%。







—精電國際（710）去年純利按年大跌83.2%，至5100萬元，每股派末期息2.5仙。期內，收益22.47億元，按年減少9.7%。該集團指出，去年銷售收益顯著下跌，雖然單色顯示屏銷量輕微下降，但由於單色顯示屏平均售價受壓於擴張中的 TFT 市場及產品結構變化而下滑，令單色顯示屏銷售額因而進一步減少。







—康師傅（322）去年純利1.76億美元，按年下跌31%，每股派末期息1.58美仙。期內，收益83.71億美元，按年跌8.03%，毛利率按年跌0.56個百分點，至31.3%。該集團指出，去年下半年受國內外原物料上漲、內地需求趨勢變化等影響，導致中國的食品飲料行業承受到一定的壓力，但該集團已呈現回穩的趨勢。







—都市麗人（2298）公佈截至去年底止全年業績，股東應佔溢利2.42億元人民幣，按年倒退55.19%，每股基本盈利12.7分，末期息6.21仙。公司期內收入為45億元，按年下跌8.9%。公司解釋，中國內地經濟發展放緩，影響整體消費氣氛。更為重要的是，中國內地貼身衣物行業開始有結構性的調整，也對集團的經營業績造成負面影響。去年集團改變銷售渠道及產品組合，毛利率按年擴闊1.7個百分點，升至44.4%。







—中國人民保險（1399）去年投資收益平均比行業高，集團副總裁俞小平表示，雖然去年內地股市熔斷，影響權益類資產的表現。但她指，該集團一向堅持投資回報覆蓋負債成本的原則，往後會繼續保持穩定的投資策略。對於內地嚴控資本外流，俞小平指對該集團多少會有所影響。但公司去年起通過「滬港通」開通投資港股，相信對該集團是一個機遇。她指未來會在滬港通投放30至40億元人民幣，並會適當擴大外匯資產及海外資產。