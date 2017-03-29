﻿消費信心指數16年高 美股升150點 中止八連跌

杜瓊斯工業平均指數早段曾升105點，升至20656點，至今晨四時，杜指收報20701點，升150點；納斯達克指數報5875點，升34點。滙控（005）美國預託證價格報63.79港元，較香港收市價升0.49港元；中移動（941）美國預託證價格報86.27港元，較香港收市價跌0.53港元。
美匯喘穩 油金微升
標普與CoreLogic Case-Shiller的1月份美國20大城市樓價指數按年升5.7%，較去年12月的5.5%有所加快，升幅並高於市場預期的5.6%。美國會議局同日出爐的3月份消費者信心指數，由2月份經向上修訂後的116.1點，升至125.6點，高於市預期的114點，創2000年12月以來新高。匯市方面，美匯指數繼周一跌見98點的四個半月新低後，昨日喘穩，曾見99.34點，升0.18%。紐約期油曾見每桶48.4美元，升1.4%；倫敦現貨金價曾升0.33%，每盎司報1258.56美元。
外圍走勢不明朗，港股亦缺乏方向，但在滙豐控股（005）加持之下，恒生指數最終升152點收市，惟成交縮減至695億元。特朗普新政未能順利展開，加上英國將展開脫歐程序，市場缺乏方向，港股昨天高開過百點之後，全日窄幅上落，高低波幅僅相差86點。恒指收報24345點，升152點，相當於0.6%升幅。國企指數收報10425點，漲63點，升幅亦為0.6%。
北水繼續乾涸，深港通南下資金昨天僅1.22億元人民幣，再創深港通開通以來新低，滬港通南下資金亦只有6.16億元人民幣。
賭收料理想 濠賭股造上
藍籌股普遍向上，滙控升0.9%，聯想（992）更升4.1%，為表現最佳藍籌。市場預期澳門3月份博彩收入續增，有分析員估計3月博彩收入有約15%增長，而今年首季合計，亦有逾一成升幅。濠賭股普遍造好，其中新濠國際（200）升7.3%、美高梅（2282）、永利（1128）及金沙（1928）齊升逾4%。在本港上市的日本彈珠股亦炒上，DYNAM（6889）升7%；NIRAKU（1245）更大升逾24%。