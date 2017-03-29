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﻿花旗料樓市短期「加辣」

2017-03-29 列印
  自從特首選舉塵埃落定之後，市場不斷揣測政府如何出招打壓樓價。花旗昨天發表報告，估計政府將大幅調高差餉1至2倍，以增加炒家持貨成本，但首次置業的本地居民可獲豁免額外差餉。據了解，上述報告的結論是分析員按照市場情況推斷出來，並非收到政府出新招的風聲。

　　摩根大通地產分析員梁啟棠對本地傳媒表示，政府雖然有可能短期內出招，但大加差餉的機會不大，因可能牽連非炒家的業主。較可行的做法是堵塞首置買家以同一交易買多個單位的漏洞。

        花旗的報告指出，如非特首選舉，政府早已出招壓抑樓價，隨著選舉結束，正是出招良機，由本周五（31日）開始的每一個星期五，政府都有可能公佈新招數。
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