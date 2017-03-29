﻿核心業務利潤升89% 恒大重組後派特息 回歸A股進展順利

中國恒大（3333）去年核心業務利潤大幅增長89%，至208億元，收入亦增長58%至2114.4億元，期內純利為50.91億元（人民幣，下同）跌至51.33%，不派末期息。副主席兼總裁夏海鈞表示，不派末期息是由於集團籌劃A股上市，根據上市條例規定，在重組期間不能派息，承諾重組結束後，將去年全年及今年上半年可分派利潤的50%以特別息派予股東。



恒大主席許家印表示，分拆恒大地產回歸A股上市，目前各項工作進展順利。副主席兼總裁夏海鈞補充，正進行第二輪戰略融資，規模約150億至200億元，當中包括大型企業及國資背景的企業，部份國企所需的審批時間較長，預計最快5月完成第二輪戰略投資後，便可向中證監申請上市。



不少內地發展商對於樓市調控不斷升級而看淡後市，夏海鈞回應，分拆恒大地產在A股上市，地產業務從上市到現在毛利潤都是30%，淨利潤在10%以上，去年地產業務利潤170多億元，銷售額接近3500億元，預計未來三年恒大合約銷售將分別達到4500億、5000億和5500億元，分別按年增長18%、15%和10%，是非常穩健的。若按10%的凈利潤率測算，未來3年淨利潤是千億左右，完全有信心完成之前承諾的2017至2019年三年淨利潤888億元的目標。



上半年償還一半永續債



夏海鈞指出，截至去年底，恒大持有現金3043.3億元，按年增長85%，今年會開始加強負債管控，計劃今年上半年償還一半永續債，全年則償還三分之二的永續債。截至去年底永續債為1192億元，去年永續債應佔利潤106.46億元。



他續稱，恒大擁有土地儲備2.29億平方米，市場關注的負債率是按土地原值計算，若按土地升值估值計算，淨負債率僅為66%，且今年將引入戰略投資450億元，該筆資金將計為權益類資本金，相信會大大降低負債率，預期A股上市後再進一步降低。



對於近期將萬科（2202）A股的投票權委託給深圳地鐵集團，市場關注未來會否直接轉讓股份予深鐵，許家印並未正面回答，僅表示恒大持有萬科股票只是作為戰略投資者，並指比較看好萬科。把投票權讓給深圳地鐵，也是希望萬科能夠擁有更集中的意見，在股東層面不會影響管理層的工作和發展。問及對萬科這筆投資仍虧損會否不甘心，他笑稱，「哪能說做不甘心的事呢，我做的事都是愉快的事」。



讓萬科投票權冀集中意見



恒大持有萬科A股成本價為23.35元人民幣，按照萬科A昨日收市價21.27元人民幣計算，持股仍處於虧損狀態。



對恒大人壽被中保監處罰，許家印強調，恒大沒有違反任何法規，他說︰「過去、現在和未來都沒有」。買賣股票也是按照中證監的規定，恒大人壽實際上買賣股票130億元，投資了110隻股票，其中100多隻大藍籌。