﻿五日兩民企爆煲 國農18億存款不翼飛

民企爆煲潮再現！國農控股（1236）疑涉「消失的帳戶」一筆18.2億元人民幣存款，並延遲發佈年度業績，為5日內第二間民企出事。上周五股價急瀉的輝山乳業（6863），亦承認資金周轉不靈，身兼執行董事的大股東太太亦失聯。分析預計，民企爆煲將陸續有來。



國農昨日開市前停牌，自爆由於核數師質疑旗下全資子公司一個涉及18.2億元人民幣的銀行帳戶的存在、有關銀行結餘及相關交易的有效性，故聘請獨立會計師事務所對該帳戶進行法證調查，並預期約下月中旬左右完成工作及提交初步報告，因此國農未能在本月底或以前刊發年度業績。惟董事會相信，可以在未來七個工作日內，將核數師提出的所有疑問完全核查清晰。



國農上個交易日收報1.19元，市值約25億元，本月股價已累跌20.7%；最近兩個交易日成交忽然活躍，成交量逾千萬股。巧合地，國農獨立非執行董事丁鐵翔去年12月請辭，稱要投入時間及資源以集中處理其他商業安排。



輝山執董失聯



至於同是內地股民愛股輝山，停牌3日終承認集團財務有問題，兼控股股東楊凱太太、輝山執行董事葛坤失聯。輝山自爆，葛坤在本月21日寫信給楊凱，稱在去年沽空機構狙擊集團後，工作壓力變大，對她的健康造成傷害，故她會休假且希望現階段別聯繫她。董事會指，自該日起便一直無法聯繫葛坤。葛坤主要負責輝山的銷售及品牌建立，人力資源及管治事務，及監督管理集團財務和現金業務等。



輝山又承認，有數個銀行的還款延遲，但已向遼寧省政府請求協助，及向債權人召開會議，建議輝山考慮採取措施，使逾期的利息可於兩周內支付，且該集團的流動性情況可於四周內改善。雖然會上中國銀行及浙商銀行等稱對輝山有信心，但輝山指鑒於最近股價大幅下跌和近期的媒體報道，不能保證這些銀行的意見將維持不變。



至於大股東將股份抵押予平安銀行，輝山稱不肯定該行是否出售該批股份的源頭，但輝山否認大股東挪用資金炒樓。