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﻿駿傑大插82%「打回原形」

2017-03-29 列印
  上市半日爆升逾5倍即被勒令停牌的駿傑（8188）昨日復牌，股價急速「打回原形」大瀉82%，更一度跌穿配售價。分析指，創業板莊家利潤收窄，短期創板上市公司數目將減少，但長遠有利市場氣氛。

        駿傑被勒令停牌逾一個月後，昨日復牌即狂插80%，股價由停牌前的3.47元變為「毫股」，開報0.7元，其後最低見0.53元，跌穿配售價0.54元，收市報0.61元，跌82%，但較配售價仍有13%升幅；成交達2.82億股，涉及1.67億元。宏高證券投資經理梁杰文估計，第二輪接貨的承配人，昨日大部份已賺取升幅沽貨離場，反映股價已跌夠。梁杰文指，雖然監管機構無白紙黑字寫明，但明顯已完全禁止新股以全配售形式上市。
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