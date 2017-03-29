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﻿融創賺24億 看淡內地樓市

2017-03-29 列印
  融創中國（1918）公佈截至2016年12月底止全年業績，股東應佔溢利24.78億元（人民幣，下同），按年跌24.85%，每股基本盈利0.71元，派末期息0.257元。董事會主席孫宏斌表示，新一輪調控對樓市影響會特別深遠，對今年市場悲觀，主要由於內地樓價不會跌也難爆升，但拿地成本在上漲，加上有限價令，認為市場風險變大，故集團自去年10月起已停止買地，預計今年下半年土地市場或趨理性，可能出現一些較好的併購機會。

　　執行董事兼行政總裁汪孟德表示，集團去年開始佈局核心二線城市，未來會繼續專注發展內地市場，強調未來3至5年，房地產業務仍是集團主業，暫不考慮進入香港市場。
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