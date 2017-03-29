﻿鐵礦價格走軟 澳元曾失守76美仙

國際油價周二止跌回升，北非產油國利比亞暫停其最大油田的輸油，稍微緩和市場對美國持續增產構成的供應過剩憂慮，紐約5月期油價曾升見每桶48.4美元。美匯指數在110水位喘穩橫行，現貨金價則每盎司1260美元水位之下窄幅波動。澳元受鐵礦價格走軟拖累一度跌失守76美仙；英鎊則在1.25美元爭持。



紐約5月期油價昨日曾升67美仙或1.4%，見每桶48.4美元；倫敦5月期油價亦曾升1.4%，見每桶51.46美元。知情人士指，利比亞關閉最大油田Sharara的輸油管翌日，日產量降至56萬桶。但市場調查預測，美國周三出爐的上周原油庫存料增加138萬桶。此外，市場上的大油商預期，油組與非油組產油國將會在下半年延續目前減產行動。



美匯指數繼周一跌見98點的4個半月新低後，昨日見喘穩，曾見99.347點，隔日升0.18%。美國特朗普政府的政治和經濟前景仍存在不少不明朗因素，利好金價昨日維持在1個月高位，紐約6月期曾升2.5美元或0.39%，見每盎司1261.3美元；倫敦現貨金亦升4.01美元或0.32%，見每盎司1258.38美元。



分析師指，特朗普政府上周無法通過醫保改革法案，觸發市場憂慮他能否實踐承諾的經濟刺激政策，令美匯顯著回軟至接近大選前的低位，利好金價靠穩。



澳元昨日先跌後回升，早段曾跌0.39%，見75.88美仙（澳元兌5.89港元），到美市早段回升0.22%，見76.35美仙（澳元兌5.92港元）。鐵礦標準價格大跌4.1%，至每噸81.57美元，低於82.19美元的100天移動平均價位。消息令澳元在亞洲早段受壓走軟。



英鎊昨日在1.2529至1.2596美元之間窄幅波動，升跌幅不到0.3%。分析師指，英國首相文翠珊預定周三啟動與脫離歐盟的談判程序，市場表現出奇冷靜，英鎊僅從周一曾見的1.2615美元兩個月高位稍微回軟，明顯是觀望未來脫歐談判的進展再作定奪。