﻿IFC外望——馮孝忠「好打得」傳將退休

恒生銀行（011）執行董事馮孝忠（見圖）即將退休嘅傳聞傳到滿天飛，聽講5月就開始休假，今年7月正式退休，而Andrew喺7月生日剛好正式到60歲，相信如無意外最遲都係7月份退休。退休傳聞真真假假，稍後自有分曉。不過話晒Andrew係「傳媒之友」，但凡搵佢解答問題都總無托手踭，而且佢涉獵嘅範圍好廣，咩都講到兩咀，相信佢退休之後，一班記者會好唔捨得佢。



Andrew噚日就出席「恒生乒乓球學院」畢業典禮仲大顯身手，同香港乒乓球代表隊成員杜凱琹切磋球技，Andrew仲好打得，點睇都唔似「登六」要退休喎。雖然比賽就以5比7不敵杜凱琹，但成場比賽都相當緊湊刺激，而且比賽難度好高架，係用迷你乒乓球拍打，連張波枱都係迷你版，少啲技術都唔得。



恒生乒乓球學院搞咗16年，培育唔少球手，好多前學院成員仲成為咗港隊代表。自1991年至今，恒生已投放超過5700萬元支持乒乓球運動發展。如果Andrew下真係退休，唔知下年由邊一位頂上打呢場波呢？



三分一人無記性 寧棄網上購物



今日世界已經發展到無網絡不行嘅地步，生活上好多嘢包括購物、付款、交友等等一網通行。不過便捷背後暗藏隱患，正如萬事達卡最新嘅調查話，我哋平均有10個唔同嘅帳號，有84%嘅人至少試過一次唔記得密碼，仲有係超過四分一香港人擔心資料外洩同身份被盜等。



日本平均輸入11次冠全球



呢個調查話，我哋每日平均要輸入8次密碼，但原來全球輸入密碼最多嘅係日本人，平均每日輸入11次密碼。曾經喺日本生活嘅人應該都體會到，早喺上個世紀，日本已經用密碼門鎖，所以呢個統計絕對唔誇張。



另外，全球有超過三分一人因為無法記住複雜嘅密碼，覺得麻煩，寧願放棄網上購物。雖然口口聲聲話擔心戶口被黑客入侵，但調查發現有21%人為圖方便，設嘅密碼竟然同帳號相同，仲有51%人用生日日期、家人同寵物名做密碼添！



高瞻