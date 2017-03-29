﻿市場簡訊

—農業銀行（1288）派發2016年度成績表，期內純利為1839.41億元人民幣，按年微升1.86%，略勝市場預期，每股盈利為0.55元人民幣，派末期息每股17分，派息比率約30%，與去年相若。季度方面，農行第4季純利297.71億元人民幣，按季大跌39%，按年則升8.8%。



去年佔該行收入近80%的淨利息收入按年跌8.7%，淨利息收益率收窄41點子至2.25%，主要受到過去年間央行連番減息、貸款和投融資業務收益率下降、營改增等不利因素影響。



農行的資產減值損失較前年度增2.7%，至864.46億元，不良貸款率降0.02個百分點，至2.37%，撥備覆蓋率進一步降至173.4%。







—中國郵政儲蓄銀行（1658）行長呂家進昨天表示，郵儲行做為成長型的銀行，去年的分紅派息比率15%，已留意派息水平低於其他大型內銀，未來隨著其盈利水平提升，會考慮逐步適當增加派息比率。郵儲行上周五派發上市後首份全年業績，宣佈派末期息每10股0.737元人民幣，派息率約15%，明顯低於大型內銀30%的派息比率。



呂家進昨天表示，郵儲行於去年9月28日在港掛牌，上市前承諾的派息比率不低於10%，現在充份考量銀行業務發展、資本需要等因素，董事會反覆討論並決定去年的派息率為15%，相信符合市場預期。未來隨著盈利提升，派息比率會逐步上調。







—中石化油服（1033）去年虧損擴大至162億元人民幣，不派末期息。該集團解釋，去年受到國際油價低迷的影響，境內外的油公司進一步大幅削減上游勘探開發資本支出，導致油田服務行業受到打擊。截至去年底止，該集團營業收入429.23億元，按年減少29%，主要因專業工作量按年大幅下降，其中鑽井按年下降32%，加上部份工程建設項目工期延長、成本費用增加，以及計提應收帳款壞帳準備，按年增加近6億元所致。該集團在業績報告中坦言，去年是成立以來最為困難、極具挑戰的一年。







—浩澤淨水（2014）公佈截至去年底止全年業績，純利2.292億人民幣，按年大升7.16倍，每股基本盈利0.1331元人民幣，不派息。







—綠地香港（337）首席財務官游德鋒指來年不會積極投地，只預留70億至80億元人民幣，考慮位於長江三角洲和中國南部沿海地區的主要城市。另外，為應付人民幣貶值及外匯波動，該公司上年將人民幣債務佔總債務提升10%至41%。







—海航集團傳擬入股目前估值約592億港元瑞士機場零售商Dufry AG，並與其股東─新加坡的國有投資基金淡馬錫和新加坡政府投資公司商討。







—中糧肉食（1610）去年純利激增5.3倍，至9.52億人民幣，卻沒有派息，主席馬建平解釋稱，不派息是因為要投放資金加快產能建設及控制負債比率在60%之內。中糧肉食現時養殖用地的規模可飼養450萬頭生豬，目標是2020年生豬年產可達550萬頭。







—環球資源春季系列展將於4月11日至30日於香港亞洲國際博覽館分三期舉行，參展單位逾8800個。