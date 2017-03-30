﻿杜指微跌納指靠穩 英啟動脫歐 油價報升

美股周三早段個別發展，杜指初段曾跌62點，在20600點水位窄幅波動，納指則靠穩。市場消化英國正式啟動脫歐談判程序孰好孰壞之餘，美國上周原油庫存增幅較預期小，利好油價帶動油股造好。



杜瓊斯工業平均指數其後曾見20653.30點，隔日跌48.2點；納斯達克指數早段曾見5886.64點，升11.5點。滙控美國預託證價格曾見63.5港元，較香港收市價跌0.05港元；中移動美國預託證價格曾見85.97點港元，較香港收市價升0.43港元。



到今晨四時，杜指收報20659點，跌42點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.52元，較香港收市價跌0.03元；中移（941）美國預託證券見85.93元，較香港收市價跌0.47元。歐洲主要股市尾段窄幅靠穩，倫敦股市、巴黎和法蘭克福股市升0.31%至0.38%。



全美房地產代理協會公佈，美國2月份待完成二手樓銷售指數按月上升5.5%，升幅是近7年最大，上月美國四個地區的這個指數均按月報升。美匯指數周三進一步升見100.13點，隔日升0.42%。英國昨日正式啟動與歐盟的脫歐談判程序，英鎊曾跌見1.2377美元（英鎊兌9.6港元）的一周低位，隔日跌0.59%。



美國上周原油庫存升幅較預期小，利好紐約五月期油價昨日曾升81美仙或1.67%，見每桶49.18美元；倫敦現貨金窄幅上落，美市早段曾升2.59美元或0.21，見每盎司1254.47美元。



騰訊曾創上市新高



港股昨雖承接美股升勢，但恒指仍未能穩站24400之上，午後更一度曾倒跌15點，尾市成功收復失地，全日升46點，收報24392點；國指收報10437點，漲11點，大市成交金額772億元。



藍籌股個別發展，入股Tesla的騰訊（700）一度高見230.2元，再創上市新高，最終收報228元，升0.89%；友邦（1299）及中石化（386）齊升逾1%；聯想（992）漲1.18%，為表現最佳藍籌。中移動（941）及港交所（388）則偏軟；瑞聲（2018）亦跌2.41%，為跌幅最大藍籌股。



新股方面，SHIS（1647）今日掛牌，昨日暗盤早段曾升4%，收報0.58元，較招股價低17.1%。每手5000股不計手續費蝕600元。從事柴油及相關產品銷售及運輸業務的創板股F8企業（8347）昨日低調招股，發行2億股，10%在港公開發售，招股價介乎0.3元至0.4元，下周一中午截止認購，4月12日正式在創板掛牌，每手8000股，連手續費的入場費約3232.25元，獨家保薦人為國泰君安國際。