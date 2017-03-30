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﻿電視廣播純利大跌62%

2017-03-30 列印
　　早前已出盈警預告盈利大跌的電視廣播（TVB，511），一如預期去年純利按年大跌62%，至5億元，每股基本盈利1.14元。其中廣告收入連跌兩年，去年再跌13%至26.7億元。電視廣播指：「正處於有史以來最為嚴峻的經營環境。」並押後派末期息。

　　除廣播收入下跌，播放「2016里約熱內盧奧運會」成本虧損1.5億元、推出myTV SUPER服務、特殊收益淨額減少均導致TVB去年盈利下跌。

        TVB去年收入按年下跌5%，至42.1億元，但單計持續經營業務則按年轉虧為盈，去年賺4.29億元，前年則蝕428萬元 。TVB指，電視廣播業務因廣告市場呆滯、媒體內容全球化及觀眾收看習慣改變，受到嚴重影響。去年該業務虧損9343萬元，前年則蝕2.74億元。
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