﻿建行純利2314億 與阿里螞蟻結盟 不良率持續下降

大型內銀建行（939）昨接力派發業績，去年錄得股東應佔純利2314.6億元（人民幣，下同），按年升1.45%，符合預期。擬派末期息每股0.278元，派息率30%，維持與上一年相若水平。



公佈業績前，建行H股收報6.41港元，升0.47%。資產質素走出谷底，成為內銀股回穩的動力，建行表現令人驚喜。建行董事長王洪章一年前曾預告，建行不良率在2015年已經見頂。昨天最新公佈的2016年業績，顯示該指標進一步好轉。



截至去年底，建行不良貸款率降至1.52%，按年下跌6點子，按季收窄2點子，表現優於主要競爭對手。不過，建行的不良貸款餘額仍然攀升至1786.9億元，增加127.1億元。關注類貸款比重2.87%，則有所下降。



撥備覆蓋率達標



去年底，建行撥備覆蓋率為150.36%，較第三季微升1.58%，回復至監管規定的最低要求150%以上。與其他內銀相若，受2015年央行減息、去年貸款重新定價，以及營改增等影響，建行的淨利息收益率跌43點子，至2.2%水平。受此影響，利息淨收入4177.99億元，減少8.73%。手續費及佣金淨收入1185.09億元，則升4.39%。資本水平方面，建行的核心一級資本充足率12.98%，下跌15點子。



展望今年，建行認為，去產能及去槓桿力度持續加大，對銀行資產質量形成壓力。宏觀審慎評估體系（MPA）、資本監管、併表監管、外匯及服務收費監管新規都將對銀行提出更高要求；互聯網金融跨界競爭加劇，對銀行穩定發展構成嚴峻挑戰。



另外，建行昨天宣佈，與阿里巴巴、螞蟻金服簽署《戰略合作協定》。建行將與阿里巴巴及螞蟻金服探討創新合作模式，順應「新零售、新製造、新金融、新技術、新能源」的發展趨勢，實現強強聯合和優勢互補。同時，雙方在備付金存管、電子支付、即時代發、跨境電商、資產託管等業務領域合作。建行還宣佈，投資120億元成立全資子公司建信資產管理公司，處理市場化債轉股業務。



農行目標處置1200億不良貸



農行（1288）管理層昨天表示，今年農行計劃處置1200億元（人民幣，下同）不良貸款。目前已和八間企業簽訂債轉股協議，另有20多個項目也在洽談之中，涉及金額700多億元。輝山乳業（6863）債務危機引發廣泛關注，農行亦涉其中，向其貸出款項合共2億多元。



該行行長趙歡表示，將在今、明兩年分批啟動實施800億元的二級資本工具融資計劃，提升資本水平。目前為止沒有股權融資計劃。去年下半年，大型內銀資產質素有企穩跡象。農行首席風險官李志成稱，去年農行扭轉不良貸款總額、不良率連續兩年「雙升」趨勢，不良率按年跌2點子，至2.37%。關注類貸款佔比、逾期貸款額及比重均降。此外，副行長樓文龍表示，今年淨息差仍有下行壓力，但宏觀經濟向好，下跌幅度較過往兩年收窄。另外，陸續有銀行披露對輝山乳業的債務情況。農行首席風險官李志成稱，其遼寧分行曾向輝山貸出1.1億元；香港農行則曾借出1.5億（港元），並獲5.3億股股份抵押。農行對此已有處置預案。