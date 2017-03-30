﻿星島純利3382萬 連特別息派六仙

星島新聞集團（1105）昨公佈2016年度全年業績，期內收入16.09億元；股東應佔溢利錄得3382萬元。董事會建議派發每股4仙的末期股息，並派發每股2仙特別息，連同中期股息，全年派息8仙。



星島新聞集團主席何柱國表示，2016年對集團及媒體行業來說均是充滿挑戰的一年，集團全力革新以迎合媒體行業的轉變，成效已逐步體現，下半年業績較上半年趨穩，並且回復至較接近2015年下半年的水平。印刷媒體仍被不少人視為無可取代，相信印刷媒體仍會是權威和可靠的新聞及資訊來源。星島集團亦致力加強印刷媒體實力，同時適當增加網絡服務，確保繼續佔據市場主要地位。



《頭條日報》穩居龍頭



至於星島旗下各主要刊物表現，《頭條日報》仍穩踞全港第一免費報章的位置，讀者人數平均逾120萬人，為香港各份報章之冠，佔中文免費日報讀者市場近80%，去年並繼續成為全港廣告收入最多的報章。



《星島日報》作為收費報章，去年面對嚴峻營商環境，但盈利仍相對穩定，主要有賴其不斷改善營運效率和以「中央廚房」方式共享資源。



去年廣告市場表現欠佳，亦對英文報章構成影響，儘管《英文虎報》的廣告收入受壓，但跌幅較競爭對手為細，讀者人數更按年增長7%。雜誌廣告市場在眾多媒體類別之中，去年跌幅最大。星島的雜誌業務已及早採取措施抵禦行業不景的影響，包括重整其成本架構和工作流程，同時整合資源，所以表現仍在掌握之中。集團旗艦雜誌《東周刊》致力控制成本，顯著改善盈虧表現。



星島新聞集團表示，將持續投資新媒體業務，調配資源建立電子業務，以滿足廣告客戶及讀者的需求。該集團在傳統媒體市場地位穩固，加上多元化媒體組合及在電子業務發展進度良好，有信心應對目前挑戰，並在市場環境轉好時發揮更佳表現。