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﻿聯控賺48億 冀回購「救價」

2017-03-30 列印
　　聯想控股（3396）昨日派發2016年度成績表，期內純利為48.59億元（人民幣，下同），按年升4.29%；每股盈利為2.06元；建議派末期股息每股0.242元（除稅前），較去年同期上升10%。面對聯想控股現時股價累跌至上市時的一半，公司董事長柳傳志坦言深受壓力，但他滿意去年公司的表現，指「戰略投資＋財務投資」的業務模式行之有效，現時戰略投資主力集中於三個領域，分別是創新消費與服務、農業與食品及金融服務。

　　聯想控股曾考慮回購，但最後並無實行，公司表示從管理層來說，都非常希望通過回購表示其對市場的信心，但技術上的問題令回購計劃告吹。

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