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﻿上實今年聚焦基建投資

2017-03-30 列印
　　上實控股（363）公佈2016年全年業績，純利29.03億元，按年增加2.7%，純利上升主要由於基建設施和消費品業務年度利潤保持穩定增長；每股盈利2.673元，派末期息46仙，特別股息10仙。上實控股董事王偉表示，在公司的三大業務中，今年會更着重基礎建設的投資。

　　去年公司基建設施業務錄得13.97億元的盈利，上升22.9%，佔淨利潤43.4%。公司通過母公司注資和對外併購的方式，分別為收費公路和水務業務增添多項資產。上實控股執行董事兼行政總裁周軍預計，今年基建資本開支約50億元，與去年相若。公司又以100萬噸水務處理量為目標。
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