﻿美原油增幅遜預期 油價曾見49.18美元

國際油價周三連升兩個交易日，北非產油國利比亞暫停其最大油田的輸油，加上美國上周原油庫存增幅較預期小，支持紐約5月期油價升見每桶49.18美元。美匯指數靠穩重上100點，現貨金價則先軟後升，企穩每盎司1250美元水位。英鎊在早日歷史性啟動脫歐程序下一度跌見1.23美元；歐羅亦陪跌至1.074美元的逾1周低位。



紐約5月期油價昨日曾升81美仙或1.67%，見每桶49.18美元；倫敦5月期油價亦曾升1.54%，見每桶52.12美元。但兩地油價升幅其後顯著收窄。利比亞關閉最大油田Sharara的輸油管，令該國日產量由原來的70萬桶降至56萬桶。這消息加上油組6個成員國與非成員阿曼口頭支持將6月底到期的減產行動延期，利好油價續升。



美國能源情報署（EIA）周三出爐的上周原油庫存增加86.7萬桶，較分析師預測的140萬桶少，利好油價在美市時段擴大升幅。而美國石油學會周二的調查顯示，美國上周原油庫存增加191萬桶。美匯指數周三進一步升見100.13點，隔日升0.42%。聯儲局副主席費希爾隔夜接受媒體訪問時說，支持今年再加兩次息，加上美國新出爐的經濟數據理想，支持美匯回勇。



現貨金價和期金昨日的個別發展，倫敦現貨金窄幅上落，美市早段曾升2.59美元或0.21%，見每盎司1254.47美元；紐約6月期金則曾跌8.8美元或0.70%，見每盎司1250.0美元。分析師指，英國首相文翠珊昨日正式提交啟動脫歐談判的申請，加上法國即將舉行總統選舉，以及美國總統特朗普的經濟政策前景未明等因素，都為金價帶來一定支持。



英鎊昨日曾跌見1.2377美元（英鎊兌9.6港元）的1周低位，隔日跌0.59%，令該貨幣3月中以來兌美元累計反彈幅度下調至約4%。分析師指，英國首相文翠珊周三正式啟動與歐盟的脫歐談判程序，市場焦點將轉向談判過程中歐盟的態度，以審視英鎊的前景，另外醞釀再次公投是否脫離英國的蘇格蘭，也會是壓抑英鎊走勢的變數。



歐羅匯價昨日跌見1.074美元（歐羅兌8.33港元）的逾1周低位，隔日跌0.68%。隔夜費希爾的講話，促使部份投資者平掉歐羅兌美元長倉現行獲利，兌歐羅構成沽壓。