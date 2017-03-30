﻿IFC外望——傳AC米蘭越洋來港上市

買起一間歐洲大球會，絕對係天文數字，但香港嘅足球迷以後可能用幾千蚊就可以成為意甲AC米蘭嘅股東啦，實行出心又出金支持球隊。因為市場有消息話，AC米蘭有可能喺未來18個月嚟香港上市，成為本港另一隻足球股。



Elliott出手助中資融資



AC米蘭跨越大半個地球降臨本港，皆因佢畀中資買起就快成事。早在舊年，有消息話由中國商人李勇鴻牽頭，聯合多個中國及亞洲投資者嘅中歐體育，計劃收購AC米蘭，但因為籌集資金出現困難，部份投資者又縮沙，令到計劃差啲爛尾。不過最新消息係，美國對沖基金Elliott決定向李勇鴻提供2.53億歐羅融資，總收購價達7.4億歐羅。



就係因為Elliott嘅加入，所以收購完成後，李勇鴻就計劃將AC米蘭來港上市，咁就可以畀Elliott套現賺錢。



其實早喺2011年，當時有傳英超曼聯會嚟香港上市，但最後轉場去咗美國，搞到本港一眾紅魔迷心碎。AC米蘭相對地，喺本港嘅吸引力似乎冇咁大。AC米蘭曾7次得到歐聯冠軍，但近6年已未曾贏得任何重大比賽，聽聞而家仲蝕緊錢。



近年中資四出做國際球會班主，例如舊年蘇寧控股以2.7億歐羅收購國際米蘭70%股權，唔知國米遲下會唔會考慮嚟香港上市？



GU老闆好風度



話說前排佐丹奴（709）主席劉國權霸氣話，UNIQLO氣數已盡，又話對迅銷（6288）另一服裝品牌「GU」登陸香港未驚過。面對咁絕的「詛咒」，以為迅銷會大力反擊，點知昨日常務執行董事柚木治只係好淡然四隻字大方回應話：「唔係呀！」對佐丹奴嘅「詛咒」並反唇相稽，好有風度。



不過咁，正所謂淡淡定有錢淨，迅銷積極擴張海外業務，其中升呢成為集團第二支柱嘅GU，星期五就登陸香港。噚日就率先開放美麗華分店畀傳媒參觀。現場所見，部份產品設開幕減價酬賓，比原價大約減15%至20%，優惠期到4月6日完結。



GU主打東京時尚服裝，以低價吸客，產品普遍標價79、99、129、259蚊，集團話盡量全球統一定價，所以以後香港人就唔使專登去日本嘅GU掃貨。



現時GU海外分店有11間。集團目標未來3年喺中、港、台共設50間分店，並會優先考慮到亞洲區，尤其係南韓擴展業務，之後再進軍歐美。



佢又話，盡量希望香港GU可以同UNIQLO綑綁式開店，「有UNIQLO就有GU」，預計未來香港將開設25間GU分店。



高瞻