﻿市場簡訊

—本港樓市高踞不下，剛由非執董獲調任為執董的美聯集團（1200）主席黃建業就認為現時樓市只有小泡沫，仍未超標，預期今年樓價再升15%。另外，美聯昨日公佈2016年全年業績，轉虧為盈錄得純利1054.9萬元，不派末期息。







—永達汽車（3669）副主席王志高表示，中證監從去年6月起下達「窗口指導意見」，暫時不批准境外註冊的中資企業通過借殼回歸A股。但他強調，公司回歸A股決心不變，未來借殼方案視市況而定。受惠寶馬及迪奧等豪華車品牌熱賣，永達汽車去年多賺62.3%至8.51億元，派末期息19仙。







—復星國際（656）副董事長兼復星集團創辦人之一梁信軍，前晚突然宣佈以健康理由請辭，董事長郭廣昌連同新任管理層出席業績發佈會時表示，對梁信軍請辭感到不捨和遺憾。此外，復星國際去年純利為102.68億元（人民幣，下同），按年增長27.74%；每股盈利1.19元；派末期息21港仙。







—中國消費市場低迷，加上進口液態奶衝擊及復原乳大量湧入中國市場，抑制中國原奶價格上漲，導致現代牧業（1117）去年業績轉盈為虧，蝕7.42億元人民幣，不派末期息。







—高銀地產（283）昨天公佈私有化詳情，大股東將以每股9元的作價，向小股東收購股份，若以私有化消息公佈前作價，有高達37%溢價。假如所有小股東接納收購，私有化計劃涉及資金約為118億元。







—歐盟委員會昨日正式否決德意志交易所與倫交所規模280億美元的合併建議。倫交所2月底時拒絕歐盟委員會的要求，後者要求倫交所出售其所持意大利交易平台MTS SpA的股份，以應對委員會對降低市場競爭的顧慮，令今次歐盟的否決成為意料中事。







—東芝旗下的美國核能業務西屋電氣（Westinghouse）表示，已向紐約法院申請第11章破產保護令，申報的資產和負債各值100億美。母公司東芝的年度虧損可能擴大逾倍至91億美元。







—全球最大資產管理經理貝萊德整頓表現欠佳的主動型股票基金業務，轉用量化投資策略，換句話是以人工智能代替人手選股，並裁減40名員工，現有的53名主動型基金經理中，有7人將被調職。這次重整計劃涉及300億美元資產，約佔該公司主動型基金規模的11%。







—蒙牛乳業（2319）昨日公佈，截至去年12月底止年度，股東應佔虧損7.51億元（人民幣，下同）；每股虧損0.193元；派末期股息8.9分。期內持續經營業務收入537.79億元，按年上升9.69%。該公司於2015年度錄得盈利23.67億元。







—領航投資推出兩隻預設投資策略（DIS）產品，包括領航均衡增長基金及領航收益基金，兩者均為被動式追蹤指數。領航投資機構業務董事總經理呂詩劍表示，兩隻全新的基金會在友邦、宏利及渣打的強積金計劃中提供。







—中石化油服（1033）去年錄得161.98億元人民幣虧損，主要因多個業務收入錄得倒退，加上部份項目工期延長，令成本費用增加及變更索賠未達預期。期內每股虧損為1.145元，不派末期息。