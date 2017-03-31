﻿上季GDP增長勝預期 美股靠穩升69點

美股周四早段牛皮靠穩，杜指初段曾升91點，收復20700水平，惟其後升幅收窄，至四時收報20728點，升69點。新出爐的美國第四季國內生產總值輕微向上修訂，以及兩名儲銀行長稱加息的次數可能較目前預期的多，利好美匯走勢，而國際油價三連升，支持能源股造好。



杜瓊斯工業平均指數收市報20728點，升69點；納斯達克指數收市報5914點，升16點。滙控（005）美國預託證價格報63.79港元，較香港收市價升0.29港元；中移動（941）美國預託證價格報85.61港元，較香港收市價跌0.09港元。



美國商務部工公佈，去年第四季國內生產總值（GDP）的年率化數字向上修訂至按季2.1%，較上月修訂後的1.9%升幅和預測的2%為快，主要反映佔經濟活動比重最大的消費開增幅，由之前的3%上調3.5%。



新領失業救濟人續少於30萬



同日出爐的上周新申領失業救濟人數減少3000人，至25.8萬人，稍高於預期的24.7萬人，自2015年年初至今，這個每周新申領失業救濟人數一直維持在30萬以下的健全水平。



美匯指數昨日升多跌少，高位見100.23點，升0.23%。日圓則回軟見111.54兌一美元（每百日圓兌6.96港元），跌0.45%。紐約5月期油價在周四美市早段曾升61美仙，見每桶50.12美元；受美元靠穩影響，倫敦現貨金價低位曾見每盎司1244.49美元，跌9.03美元。



恒指跌90點 騰訊回吐



港股方面，昨日期指結算日，恒指失守10天線，最多跌141點，幸於24200有支持，全日跌90點，最終收報24301點；國企指數收報10355點，跌81點，大市成交不足800億元。



藍籌股普遍向下，周三創新高的騰訊（700）昨回吐1.23%，收報225.2元；中移動（941）跌0.81%；滙控（005）、港交所（388）及友邦（1299）亦偏軟，分別跌0.08%、0.1%及0.4%；中國神華（1088）則跌逾1.73%，為跌幅最大藍籌。



陸續公佈業績的中資金融股普遍隨大市向下，建行（939）去年僅多賺1.45%，股價昨跌1.25%；招行（3968）亦跌1.42%。部份醫療服務股獲資金追捧，其中百本醫護（2293）升3.09%；盈健醫療（1419）升16.05%；聯合醫務（722）更急升20.47%。



有色金屬股再現鑊氣，中國有色礦業（1258）、志道國際（1220）及悅達礦業（629）均升逾7%。此外，最近表現出眾的兩隻日本彈珠股升勢未止，其中NIRAKU（1245）大漲25.53%。