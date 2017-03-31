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﻿港匯轉弱逾一年低位

2017-03-31 列印
  港匯再度轉弱，昨日跌破7.77水平，低見7.7722兌1美元，為1年多以來新低。市場對此有不同解讀，有指受港美息差擴闊及有少量資金流走影響；亦有指是受季結及部份中資行撲水影響，但市場普遍認為港匯短期會迅速反彈至7.76。

  港匯昨日全日偏軟，早段已跌穿7.77；及至傍晚於倫敦時段進一步下跌至7.7722，截至晚上近8時報7.7719，較上日跌28點子。

  上商財資業務處研究部主管林俊泓指，港匯再度轉弱，一方面是因美國市場息率反彈，香港市場息率則明顯回軟，這亦反映在掉期市場上，昨天港元翌日隔夜息以掉期計更是零厘，在港美息差擴闊下，觸發市場紛紛套息。另一方面，近日股市沽空比率奇高，相信有走資情況，這也是令港匯偏軟的原因。
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