﻿工行純利2782億 撥備覆蓋率不達標 不良貸款「雙升」

工行（1398）昨日派發2016年度成績表，期內純利為2782.49億元（人民幣，下同），按年微增0.4%；擬派末期息每股0.2343元，派息比率維持30%，與上年相若。截至去年底，工行撥備覆蓋率降至136.69%，連續四季未能達標，並是已公佈業績的內銀中，唯一一家未達150%最低監管要求的銀行。



工行董事長易會滿稱，該行的撥備水平於去年第四季已回穩，今年首季撥備覆蓋率已見回升，相信今年仍會進一步向上。行長谷澍稱，該指標可以按宏觀經濟動態調整，目前撥備水平完全足夠。他說︰「即使是不良貸款，現金回收率也有40%，並不是全部損失。」



截至去年底止，工行不良貸款額2895.12億元，按年增88.58億元；不良貸款率按年升12點子至1.62%，按季則持平，反映資產質素在第四季開始企穩。



今年撥備650億處理



易會滿認為，去年實體經濟下滑，工商貸款比重較高，是該行不良貸款規模及比率雙升的主因。他指，1.62%的不良率仍低於銀行業平均的1.74%，以及國際大型銀行的平均水平。去年該行新增不良額逐季減少，不良額增幅按年收窄，資產質素已明顯改善。易會滿說，今年工行還將拿出650億元撥備，處置近2000億元不良貸款。在2014至2016年，工行拿出1700億撥備，處置了近5000億不良貸款。該行於2013年起實施更嚴格的放貸標準，2013年至今發放8萬億元貸款，其不良率為0.9%，料今年資產質素仍會好轉。



首季淨息差基本穩定



息差水平方面，工行去年淨息差按年跌31點子至2.16%，收窄幅度較農行（1288）及交行（3328）為細。谷澍表示，「去年淨息差收窄31點子，上半年佔26點子，下半年佔5點子。即下半年收窄情況好於上半年，今年首季亦基本穩定。」



被問及會否增加派息，谷澍指會平衡業務發展、資本需求及股東要求，維持合理派息水平。去年樓市暢旺，谷澍稱，去年工行新增按揭貸款7000多億元，按揭餘額中，有四分三是首套房貸。去年新增貸款8400億元，收回存量貸款再投放合計3萬億元。重大基建、個人按揭、小微企業及其他貸款各佔三分一。



另外，談到互聯網金融對銀行業的競爭，易會滿稱：「線上線下不是你死我活，誰代替誰，而是要互補發展」。目前工行擁有5億名客戶，分行網絡每天客流量7億人，每天處理2000萬筆交易量。該行46萬名員工中，去年減少櫃面人員1.4萬人，增加了客戶經理1.1萬人，還有6000人轉做新業務，通過結構調整，提升人力資源效用。易會滿說：「我們擁抱科技金融，但如果沒有線下，單靠線上也無法走遠。」



輝山乳業（6863）上周五爆煲，涉及23家債主銀行；當中，工行（1398）首席風險官王百榮在北京透露，工行提供予輝山乳業的融資總額20億元，佔該公司全部債務約5%，該行目前正跟遼寧省政府協調解決相關問題。