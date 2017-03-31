﻿中石油全年僅賺78億 派息兩分料出寒冬

中石油去年派發特別息，財務總監柴守平表示，主要考慮到對公司未來前景充滿信心，而且去年自由現金流也有所增多，未來派息會考慮負債比例、未來發展及自由現金流等因素。汪東進則透露，公司今年首季經營業績預期有改善，預測首季經盈利潤比去年同期增加200億元。
首季利潤按年增200億
期內，天然氣與管道板塊經盈利潤178.85億元，剔除2015年部份管道資產整合產生的投資收益228.07億元後，按年減少105.39億元。汪東進指出，天然氣業務是「十三五」期間公司的新增長點，目標今年內地天然氣產量達到1000億立方米，天然氣銷售量增長超過10%。
中石油緊縮投資周期亦將結束，預期今年資本開支1913億元，較去年完成的開支增10.9%，為5年以來首次增加資本開支，惟今年計劃生產的石油及天然氣較去年輕微減少2.5%，原油加工量亦會減少4.5%。
早前外電報道中石油參與加拿大沙地阿美上市計劃，汪東進表示，對方有告知中石油，未來會否入股要視乎市場情況進行相關研究。他指出，中石油與沙特阿美長期保持合作友好關係，正與沙特阿美就雲南煉油廠項目商談合資合作。
汪東進續指出，集團現時海外工作主要集中在開發伊拉克的一體化項目，力爭今年取得重大進展。