 Advertisement
  • 2017年3月31日 星期五
  • 15º
  • 90%
熱門： 冷鋒處女權利吳綺莉林鄭月娥朴槿惠

日報新聞 > 財經

﻿大地教育股權集中被點名

2017-03-31 列印
  上市僅個半月的創業板新股大地教育（8417），被證監會點名指股權過度集中，16名股東持有98.63%股份，街貨僅有1.37%。近期續有創板新股上市，F8企業（8347）第二日招股孖展已錄得超額認購；萬成環球（8309）首日招股亦接獲200萬元孖展額，相當於公開發售集資額逾40%。

　　主板蚊型新股受熱捧，SHIS（1647）昨日首日掛牌，股價先跌後升，午市後更高見1.01元，最終較上市價0.7元大升38.6%，報0.97元，為近3周首日升幅最勁的新股，每手帳面賺1350元。兩隻新股今日掛牌，滄海控股（2017）昨日暗盤升6%至7%，每手帳面賺最多300元。興瀘水務（2281）昨日暗盤微升不足1%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd