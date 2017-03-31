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﻿光控賺40億 不來港炒樓

2017-03-31 列印
  受到兩項策略性投資收益下跌拖累，以及來自光大證券的盈利貢獻按年下跌71%，至8.9億元，光大控股（165）去年純利40.7億元，按年跌21%，每股派末期息0.5元。

　　從業務分類來看，光大控股直接經營業務表現理想，直接經營業務基金管理及投資業務去年貢獻利潤27.4億元，較去年上升逾5倍。不過，光大證券帶來的非實質出售收益則按年大跌90%，至1.2億元。該集團首席執行官陳爽表示，目前房地產相關資產仍佔另類資產投資的50%以上，在需求主導下，相信內地房價不會因調控而降溫，在預計貨幣政策不變之下，資金仍會繼續流入房地產市場。
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