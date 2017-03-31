﻿特朗普擬懲罰中國 美匯先跌後回升

國際原油價格周四反覆靠穩，紐約5月期油重上每桶50美元水位，現貨金價則回軟，一度跌穿每盎司1250美元水位。美匯持續靠穩下，歐羅見三連跌，低位見1.072美元；日圓亦軟見111.54兌1美元。



紐約5月期油價在周四美市早段曾升61美仙或1.23%，見每桶50.12美元。倫敦5月期油價亦在後段倒升39美仙或0.74%，見每桶52.81美元。在周三，美英兩地油價均升逾1美元。



油商表示，利比亞油田生產被武裝份子阻撓，令本周以來每日產量減少超過25萬桶；而路透社調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）3月份的油產量，錄得連續第3個月下跌，這些因素利好油價，抵銷美國原油存貨繼續擴張的利淡因素。



美國能源部公佈，上周原油存貨增加86.7萬桶，至接近5.34億桶的紀錄高位，但升幅少於市場預期。市場目前正注視油組會否延長減產期限。媒體引述科威特高官表示，油組正討論由全體成員一同延長減產期限。



受美元靠穩影響，倫敦現貨金價低位曾見每盎司1244.49美元，跌9.03美元或0.72%。紐約6月期金價曾跌10.2美元或0.81%，見每盎司1246.6美元。金商表示，圍繞「脫歐」以及法國大選的政治經濟不明朗因素，仍使金價得一定支持。



除了地緣政治風險因素，Metal Focus發表報告指出，預期負實質利率將持續至明年，將大大降低持金的機會成本，惠及金價。報告預期金價遠未升完，今年可見每盎司1400美元。匯市方面，美匯指數昨日多數時間上升，高位見100.23，隔日升0.23%。



CNBC報道特朗普政府正研究採取方法標籤並懲罰部份國家操縱貨幣，消息令美匯指數在本港時間晚9時半左右曾短暫跌穿99點，其後不久回升。



匯商說，匯市似反應過度，因為上述做法看來只為中國度身訂造。



歐羅三連跌，昨日低曾見1.0721美元（歐羅兌8.32港元），隔日跌0.42%。歐洲央行理事利肯南稱，歐羅區仍需要相當規模的貨幣寬鬆政策，來重建通脹壓力和給予中期的支持，消息利淡歐羅走勢。日圓昨日亦回軟見111.54兌1美元（每百日圓兌6.96港元），隔日跌0.45%。