﻿IFC外望——滙豐首推流動保安編碼

滙豐成為首家在流動及網上理財推出流動保安編碼的銀行。滙豐將在4月初更新現有的滙豐流動理財應用程式，客戶只要登入程式後啟動流動保安編碼，日後就無需再攜帶實體保安編碼器，可隨時登入網上理財，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管艾俊安表示，登入的時間可快至幾秒就完成。



滙豐的流動保安編碼一經啟用，就會直接與手機綁定。而客戶本身持有的實體保安編碼器就會失效，客戶可到分行歸還。為保障資料安全，流動保安編碼每次只能在一部電子裝置上註冊。如客戶要進行較高風險並需要作雙重認證的服務，例如轉帳或更改轉帳金額上限等，客戶的保安編碼器不需再另外攜帶在身，而是內置在銀行手機應用程式內，直接取得一次性密碼登入。另外，滙豐同時亦推出Apple裝置（iPhone 5s或以上）指紋認證功能，讓客戶在登入流動理財時更快捷。iPhone用戶可於設定編碼後，立即啟動新的指紋認證功能。如使用iPhone的客戶要登入流動理財應用程式查閱一般戶口資料，只需用指紋做可登入，不需再輸入用戶名及自訂的密碼。而Android裝置客戶要待今年中才可使用指紋認證功能。



金管局建貿易融資概念驗證



金管局與德勤以及香港多間銀行合作，共同為貿易融資創建出「分布式帳本技術」（DLT）的概念驗證 。參與該項目的銀行包括，中銀香港（2388）、東亞（023）、恒生（011）、滙豐和渣打香港。金管局助理總裁李樹培指，雖然貿易融資應用 DLT具發展潛力，但相關法律、規管等問題仍需探討。



該項目專為貿易融資而設，利用DLT設計並創建出一套概念驗證，從而建立供銀行、交易雙方與物流企業使用的平台。該套概念驗證亦展示了DLT在各領域的應用，包括通過智能合約將耗紙流程數字化、減低欺詐交易與重複融資的風險，以及鞏固香港作為貿易金融中心的地位等。



李樹培表示，概念驗證的結果顯示DLT在貿易融資領域具備潛力，惟當中一些議題，如法律、規管和管治等仍需作進一步探討。德勤中國金融服務行業客戶與市場戰略領導合夥人Robert Rooks稱，DLT在金融服務行業之中，對減低成本和提升透明度和效率甚具發展潛力。



渣打宣佈，成功完成DLT及貿易融資智能合約的概念驗證。其交易銀行部數碼及客戶端環球主管Gautam Jain認為，智能合約在貿易融資範疇的應用潛力龐大，未來會繼續與業內夥伴及監管機構合作，並在短期內進行商業化運用。



高瞻