﻿市場簡訊

—滙控（005）旗下滙豐土耳其行政總裁Selim Kervanci接受外電訪問時表示，今年首兩個月土耳其業務的表現在正軌之中，現首要目標是在今年重新獲利。滙控土耳其業務過去3年都錄得虧損，而滙控放棄出售該地業務後，即進行重組。







—華章科技控股（1673）宣佈，向金盛資產管理發行1億港元換股債券，年利率5厘。若債券獲悉數轉換及根據初步轉換價2.5元，將可轉換為4000萬股新股份，相當於擴大後普通股股本約6.24%。







—亞馬遜（Amazon）今年以來股價節節上升，帶挈創辦人兼行政總裁貝索斯身家水漲船高，其股價周三在利好消息帶動下，逆市升2.14%，收報874.32美元，創歷史新高，市值達到4217.2億美元，令貝索斯身家帳面增加15億美元，至756億美元超越「股神」巴菲特的749億美元身家，坐上全球富豪榜第二位，繼次微軟創辦人蓋茲。







—據內地媒體報道，廣州前日推出9幅地皮拍賣，其中碧桂園（2007）投得增城區永寧街崗豐村、長崗村共3幅住宅地，合計涉資112.02億人民幣，每方米成交樓面地價介乎2.32萬至2.4萬元人民幣。







—山水水泥（691）公佈，截至去年12月底止全年業績，股東應佔虧損7.38億元人民幣，不派末期息，2015年同期亦錄得虧損63.87億元人民幣。去年收入112.84億元人民幣，按年上升1.1%。







—阿里影業（1060）公佈，截至去年12月底止，全年虧損9.59億元人民幣，不派末期息，2015年則錄得盈利4.66億元。去年收入9.05億元人民幣，按年增長2.43倍。







—中聯重科（1157）公佈截至去年12月底止年度業績，股東應佔虧損9.29億元人民幣，派末期息15分，2015年則錄得盈利8900萬元。去年收益200.2億元人民幣，按年減少3.5%。







—實德環球（487）去年虧損擴大至3097萬元，不派末期息。期內，該集團應佔與其旗艦投資項目十六浦有關的聯營公司溢利為1750萬元，按年減少40%。同時，受到該集團自願暫停無紙彩票銷售代理服務，以致其彩票業務的經營收益大幅減少和虧損增加。







—受到旗下雅士利（1230）作商譽減值拖累，蒙牛乳業（2319）去年由盈轉虧，蝕7.51億元人民幣。蒙牛總裁兼執行董事盧敏放表示，去年對雅士利一次性減值造成帳面虧損，預計今年雅士利不再會給蒙牛再造成大的負面影響，今年蒙牛的盈利亦會大幅改善。







—中化化肥（297）2016年業績盈轉虧，受到化肥產品供過於求拖累，公司由前年純利2.21億人民幣，惡化至去年虧損46.36億人民幣。營業額亦按年跌49.73%，至149.59億元人民幣。每股基本虧損為66分，不派末期息。







—香港中旅（308）2016年業績出現盈利倒退，營業額按年跌7.48%，至40.66億元；純利跌73.98%，賺3.52億；每股基本盈利6.42仙，按年跌73.4%，派末期息派1仙及特別息派1仙。