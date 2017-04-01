﻿軟件股方正最標青 恒指跌189點 首季累升9.6%

港股周五偏軟，恒指跌穿24200關，最多跌195點，於20天線見支持，全日跌189點。以全周計，恒指累積下跌247點，跌幅1.01%；國指累積下滑204點，跌幅1.95%。以今年首季度計，恒指累積上揚2111點，升幅9.6%；國指累積上漲879點或9.36%。



恒指昨輕微低開4點，報24305點，其後反覆向下，相繼失守24300及24200，午後跌勢未止，尾市一度跌195點，低見24105點，於20天線（24081點）獲支持回穩，恒指收報24111點，跌189點或0.78%；國企指數收報10273點，跌82點或0.79%，成交金額736.64億元。



昆侖能源成最佳藍籌



比富達證券研究部主管林嘉麒指，周五為基金結算日，一般而言，基金結算日前後大市均會受壓，但周四及周五的跌市中，大市成交並未有大幅增加，反映實際沽壓不算太大，故預期短線大市雖有調整壓力，惟跌幅不會太大，若恒指回落至24000附近，或為買貨機遇，而恒指支持位於23500，藍籌股昨普遍向下，騰訊（700）及友邦（1299）齊跌逾1%；恒隆地產（101）跌2.42%；瑞聲（2018）跌2.94%，為跌幅最大藍籌。港交所（388）則升0.62%；旺旺（151）升2.28%；昆侖能源（135）漲2.71%，成表現最佳藍籌。



中資金融股昨繼續隨大市向下，建行（939）、中行（3988）、招行（3968）及平保（2318）跌逾1%。市場憧憬油組將延長減產協議的期限，刺激油價回升，「三桶油」昨卻齊齊下跌，其中中石油（857）更跌1.22%。



澳門即將公佈3月份博彩收入數據，濠賭股普遍下跌，其中銀娛（027）及金沙（1928）齊跌逾1%，永利（1128）跌2.95%。兩隻日本彈珠股周五回吐，其中NIRAKU（1245）跌逾5%。



此外，部份軟件股獲資金追捧，方正控股（418）升11.86%；而有望獲一從事資訊科技業國企入股的中國擎天軟件（1297）昨逆市急升18.5%。