﻿A股清明休市兩天 觀望「習特會」 港股料靠穩

內地股市今、明兩天放清明節假期，至於港股亦在明天（4日）休假。證券界人士認為，在假期效應之下，港股今天將窄幅上落，市場觀望國家主席習近平與美國總統特朗普會面期間，是否就人民幣匯價、貿易不平衡等議題達成共識，而會面是否有好消息，將成為後市走勢的關鍵。此外，聯儲局多名官員將會相繼發言，其言論偏鴿抑或偏鷹，亦對股市有重要影響。



美股今年首季表現強勁，但在上周五的今年首季最後一個交易日，美股三大指數均輕微下跌，杜指收市跌65點，收報20663點；標普500指數收市跌5點，報2362點；納斯達克指數收市跌2點，以5911點收市。今年首季整體來說，杜指累積上升4.5%，為連續6個季度上升。



藍籌美市多報升



在美股帶動之下，港股在今年首季亦上升逾2000點，相當於接近一成的累積升幅。習近平即將訪問美國，而特朗普在競選期間，多次抨擊中國操控人民幣匯價，以及對美國有龐大貿易順差，兩國領導人對這些問題會否達成共識，將會左右港股走勢。



港股在美國的預託證券上周五普遍上升，滙豐控股（005）預託證券收市報63.44元，較香港收市升0.2%。中移動（941）預託證券收市報85.84元，較香港收市升0.9%。



恒生指數上周五收市報24111點，以預託證券走勢推算，港股今天將高開約100點，即是在24200點附近開市。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股首季累積升幅已很可觀，但如果中美領導人會面沒有帶來好消息，恒指或會調整至23500點。另外，雖然澳門周六公佈的3月份博彩收入數據理想，較去年同期錄得18.08%的升幅，但植耀輝認為，濠賭股升勢已反映此利好因素，相信股價不會因此炒上。



美股本周走勢料聚焦重要數據，包括3月非農就業報告、製造業與服務業採購經理指數（PMI）、2月建屋開支以及貿易收支等，本周還有聯儲局公佈上次議息的會議記錄，以及多位儲局官員將發表演說，市場將從中尋找後續加息步伐的線索。外圍亦會公佈全球主要國家的製造業和服務業PMI，以及澳洲央行周內議息，料繼續按兵不動。



資金回流新興市場



據3月底聯邦基金利率期貨顯示，5月、6月及9月前加息的機率分別為13%、54%及78%，可見6月和9月的加息機會被看高一線。



而追蹤資金走向的EPFR，截至上周三的統計，新興國家債券型基金單周再流入20億美元，已連續9星期流入。



國際金融業協會（IIF）估計，3月外資流入新興債市資金達176億美元，創2015年1月以來新高。



