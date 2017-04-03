﻿企業融資部易帥 交銀上市掃障礙

交銀國際上市前夕，負責企業融資業務的主管換帥。交銀上月中因保薦新股疏忽而遭證監會處罰，消息指，時任投資銀行部主管賴文偉已即日離職，並重新聘用該部門前高層岑偉基「揸fit」。分析認為，岑偉基熟識交銀內部運作，而且有關該行的調查已有結論，掃除其上市疑慮。



證監會資料顯示，岑偉基有逾14年證券行業經驗，2003年起在凱基財富管理工作，08年轉職海通融資，同年加入交銀，去年9月離職，時任交銀國際（亞洲）董事總經理兼投資銀行部副主管，在該行度過了8年寒暑；去年11月底短暫到光銀國際工作了約一個月。



舊帥涉保薦新股疏忽遭罰



交銀旗下交銀國際亞洲，因擔任中國惠農資本保薦人時，未有進行恰當盡職審查，上月中被證監會譴責及罰款1500萬元。消息指，賴文偉當日已即時離職。據證監會資料亦證實，他已不再是交銀的負責人員。交銀亦馬上重新聘用岑偉基，並升職至投資銀行部主管，上月底已開始上班。但證監會資料仍未有相關資料。交銀在本報截稿前未有回覆。惟消息指，交銀將於短期內更新上市申請文件。



投資銀行部主要負責IPO保薦及財務顧問、承銷及股權配售服務。交銀近年活躍於本港新股市場，近3年最少擔任8間企業的上市保薦人，最新一宗為上周掛牌的興瀘水務（2281）。交銀上市申請文件披露，投行部去年首9個月收入1.25億元，佔交銀總收入18.4%，僅次於證券經紀及保證金融資業務；但期內該部利潤率僅得27.8%，較2015年同期40.4%急跌。



賴文偉2014年由建銀國際「過檔」交銀。據了解，他在建銀任職時，曾主理諾奇（1353）、青蛙王子（1259，現稱中國兒童護理）等企業的上市事宜，惟上述企業上市不久即「爆煲」。惠農資本則於2014年11月遞交主板上市申請，但翌年9月被打回頭兼「貼堂」。



有投行人士指，一般而言，企業在上市前有重大的人事變動，並不是好事，但是次交銀投行部陣前換帥，則對該行上市百利而無一害，因為牽涉「有問題」新股的主事人已離職，由熟識交銀內部運作的前高層取代，相信能給予證監會信心，該變動不會影響交銀運作。另外，涉及交銀的調查已有結果，雖然被罰，但總好過背着此不明朗因素上市。