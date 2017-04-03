﻿銀行搶樓按客 55歲照借30年

銀行各出奇謀搶按揭，除鬥減按息、現金回贈鬥多外，最近更將最長按揭貸款年期適用年齡從寬處理。市場人士指，有銀行最近將計算按揭年期的人齡要求放寬至「85減」，換句話說，現時年屆55歲的按揭客戶，其貸款期最長亦可達30年，即供樓可供到85歲。



有按揭專家指出，過往按揭年期一般都以「75減」的人齡方程式來作計算，即假若市民現年55歲，最長只可借款20年。對於有些銀行以「80減」計算，55歲市民最長可借款25年期。不過，近期有些銀行放寬了按揭年期的人齡計算，以「85減」來計算最長還款期，即金管局所要求的30年期上限，換言之，即使55歲，亦可借盡30年期。就算按揭貸款成數超過六成，一樣可以「85減」計算。他又指，除人齡外，樓齡也影響最長還款期。因此，即使人齡計可借30年，但樓齡太舊，也借不到30年。



金管局於2012年，因應樓市持續升溫，而當時有銀行的按揭年期長達40年，金管局於當年9月發出指引，要求銀行所有新做按揭貸款年期上限為30年。銀行為審慎管理風險，在審批按揭貸款時會設定人齡與供款期總和上限，以及樓齡與供款期總和上限。



「咬長糧」公務員為主



經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，現時市面上銀行計算借款人按揭年期的年齡限制由「70減至85減」不等，而「85減」是最近個別銀行批出的個別情況，一般銀行向高齡客戶批出長年期供款期會視乎樓齡、客戶的年齡及財務狀況此等因素而定。



有中小型銀行按揭部主管指出，過去大部份情況銀行都以「75減」為基礎審批客戶供款年期，但近年較明顯地朝向「80減」的方向發展，但亦會視乎個別客戶，由於涉及客戶的還款能力，故若還款期橫跨退休年齡，銀行一般只向公務員這類客戶提供長達30年期的按揭年期，因他們有退休金和長糧。