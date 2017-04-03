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﻿滙豐加強審查防金融罪案

2017-04-03 列印
  滙豐將在今年推出新一輪措施，加強通知個人及工商金融客戶。要求他們提供多項最新資料，包括住址、聯繫方式、職業、收入來源及帳戶的用途等。滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，如客戶在發信或電話通知後一至兩個月未有回覆，該行將會凍結其戶口，直至客戶主動聯絡銀行。施穎茵表示，起初不少客戶擔心是騙案而未有理會通知，但重申客戶如有懷疑可電熱線核實職員身份。她指，該行今年開始會再加強聯絡客戶，特別是頻繁使用帳戶的高資產淨值工商金融客戶。銀行會要求他們提供更詳盡的資料和證明文件，包括業務性質、擁有權架構、業務營運的國家、資金來源，以及帳戶的用途。
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