﻿懶人基金登場 收費料續降

稱為「懶人基金」的強積金預設投資策略（DIS）已推出，積金局敲定DIS回報一律以追蹤富時強積金環球指數及花旗強積金世界國債指數為基準。當中再細分被動、主動或半主動式管理，即不同程度的追蹤指數，以至由基金經理親自揀選指數內的股票及債券。有市場人士認為，DIS的自主及彈性始終偏低，成員應根據自己可承受的風險管理強積金投資。積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜預計，DIS推出後減價情況會繼續，期望0.95%的收費上限可作為市場指標，令其他強積金因要競爭而降低收費。貝萊德早前推出兩款全被動式純追蹤指數的DIS，貝萊德香港零售業務主管李紹莉表示，DIS收費較低，而且透明度高，如中長線的回報達標的話，相信仍有一定吸引力。