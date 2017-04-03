﻿市場簡訊

—早前遭沽空機構Emerson狙擊的中國宏橋（1378）昨天發出通告，表示諮詢了法律意見之後，認為Emerson涉及誹謗甚至可能觸犯《證券及期貨條例》，因此要求Emerson道歉及作出賠償，但公司無法在今年3月底公佈全年業績，並會繼續停牌。



中國宏橋指出，經過調查之後，發現 Emerson為一間在美國科羅拉多州註冊成立的公司，其註冊代理為一名叫張曉風（音譯）的人士，中國宏橋表示，會繼續調查 Emerson的背景。







—中電光谷（798）昨日公佈，旗下間接擁有60%權益附屬橫琴智數雲計算產業研究院，成功以2.6億元人民幣投得珠海橫琴中心區的一塊土地。該土地將用作為企業開發及研發總部，以及高端製造、芯片及傳感器、大數據與雲處理、醫療及健康以及航天等領域相關產業的配套設施。







—中國優通（6168）昨日公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔虧損2.53億元人民幣，每股虧損13.75分，不派末期息。期內，收入3.03億元人民幣，按年減少36.35%。







—海航海外收購停不了，據外電報道，海航集團競購德國北方銀行（HSH Nordbank AG），其他4個潛在買家包括阿波羅全球等亦發出初步投標，並有10間機構表示有興趣。歐盟2015年要求漢堡及石勒苏益格荷尔斯泰因洲於明年底前出售該基金業務。







—滙源果汁（1886）公告，建議股份回購，將視乎符合公司利益的價格及時機，最多涉及2.67億股。



—Google披露，在2015/16年度繳付了3640萬英鎊（約3.55億港元）利得稅，其截至去年6月底的年度稅前利潤為1.488億英鎊，營業額下降至10億英鎊。另外，《星期日泰晤士報》指，Google通過向當地員工派發總值1.45億英鎊紅股，以獲得4500萬英鎊減免稅額，用作未來財年的稅款扣減。







—冰島財長約翰內松上周六在媒體訪問中表示，為免經濟過熱，考慮將冰島貨幣克朗與主要貨幣掛鈎，很大可能是歐羅；冰島去年經濟增長達7.2%，冰島克朗兌美元升值約15%。







—日本共同社和時事社等媒體報道，處於經營重組期的聲寶公司（Sharp）上周五宣佈，將向集團員工約1.9萬人每人發放3000日圓（約200港元），作為對努力實現業績復甦的「感謝費」，據悉各部門將把裝有現金的信封發給員工，而此舉旨在提升公司士氣。







—目前市場廣泛預期原油價格會受限於每桶55美元，但CNBC上周五引述Andurand Capital Management執行合夥人安迪朗認為，油價現處於十字路口，等到夏季尾石油市場料會轉為貼水（Backwardation），屆時將帶動原油價格展開新一輪升浪，今年較後油價有望升至每桶70美元。







—隨著澳洲樓價急漲和家庭負債攀升，澳洲銀行業監管機構APRA上周五要求銀行收緊按揭以抑制炒家冷卻樓市，包括規定只付利息不還本金的純還息（Interest Only）按揭貸款，佔銀行新造住宅按揭的比重必須低於30%。在目前澳洲的住宅按揭中，純還息按揭佔四成，APRA指為「頗高」。