﻿港股四月升多跌少 北水餓貨 借勢翻炒

「滬港通」和「深港通」因假期暫停多日，今天將恢復雙向交易，市場人士分析認為，由於北水已累積一定購買力，周一熱炒的雄安新區概念股如獲北水資金南下追入，隨時炒多一輪，但分析估計將炒股不炒市，4月上旬恒指將以整固為主，24500點有較大阻力。



本周一（3日）為第二季首個交易日，恒指反覆向上，收報24261點，升149點，惟受到滬港通和深港通暫停影響，大市成交額縮至624億元。總括過去10年恒指4月份的表現，為8次上升、2次下跌，意味五窮六絕月前夕，4月份恒指升多跌少。總括過去10年4月份的恒指的表現，除2014年和2010年的4月份是累計錄得跌幅外，其餘8年均為累計升幅，表現最好的一年為2015年的4月份，全月累升3232點，其次是2008年的4月份累升2906點。



港股原本周一股市甚無方向，但受到中央決定在河北設立雄安新區，有望成為繼深圳經濟特區、上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，更被稱為「千年大計、國家大事」，受消息刺激，雄安新區概念股炒起，其中以金隅股份（2009）升得最勁，大升34.7%，收報4.35元。



周四「習特會」全球矚目



除了雄安新區概念股勢再有炒作外，本周四（6日）美國總統特朗普將於佛羅里達州與中國國家主席習近平會面，外界將關注雙方會面所談及經濟的議題，對話內容將左右環球經濟局勢，投資者勢密切留意。此外，本 周五（7日）美國公佈3月份就業報告，市場預期美國3月份失業率將保持於4.7%，非農業新增職位繼2月大幅增加23.5萬個後，3月估計只增加17.4萬個。



財經評論員黃志陽表示，滬港通和深港通暫停了數天，今天恢復雙向交易，估計會釋出一定的購買力，不過A股同時亦為假期後復市，或會減少北水來港炒雄安新區概念股，因北水可能留在A股市場買貨。至於恒指預測方面，黃志陽認為4月初會以整固為主，除了是3月份已累積一定升幅的因素外，本周五又有美國公佈3月份就業數據，以及本周四中美雙方領導人會面，對話內容將左右環球經濟局勢，故他預期本周港股將於23500點有支持，惟24500點有較大阻力。



法月底舉行總統選舉



耀才證券研究部總監植耀輝則認為，雖然雄安新區概念潛力大，但短期只限於概念性，相信要到中長期才看到實際的成果，至於周一市場已大幅炒作，今天能否再有資金流入，則視乎北水南下的踴躍程度。此外，植耀輝稱4月份也有不少變數左右港股，如4月底舉行的法國總統選舉。