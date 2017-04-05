﻿萬科碧桂園恒大 首季售樓破千億 銷售額按年增逾倍

設立雄安新區的消息，隨即引來各地炒樓團到當地買房，可見樓市調控雖然不斷升溫，限購城市持續擴大，但樓市銷情依然火爆。今年首季，萬科（2022）、碧桂園（2007）、恒大（3333）三大龍頭房企賣樓收入均超逾千億， 三大房企首季的銷售額按年增長120.2%。



據克而瑞研究中心的報告估計，萬科以1496.3億元（人民幣，下同）的銷售額首季奪冠，按年大增98.9%，相當於去年實際銷售額的41%。碧桂園今年首季銷售1452.6億元，按年勁增2.39倍，表現搶眼，首季已完成今年全年銷售目標的36%。恒大銷售額為1097億元，按年大增67%，完成今年銷售目標的24.4%。三家內房首季銷售面積均逾1000萬平米。



恒大次季推盤料大爆發



克而瑞的研究報告指出，萬科城市佈局均衡，部份城市限購對其影響較小。另外，3月萬科北京區域銷售火爆，單月已超逾100億元，北京限購令不斷加碼也無阻其銷情。



受惠於去庫存政策，三四線城市銷售升溫。主要佈局三四線的碧桂園，今年首季銷售增加強勁，同樣主打三四線的龍光地產（3380）首季銷售增幅同樣搶眼。此外，第二季新推盤將大幅增加的恒大，料次季銷售會有爆發式增長。



投地方面，碧桂園及恒大今年首季分別以411億元及281億元拿地，投地資金亦領先於同業。近期，全國多個城市密集推出新一輪樓市調控政策，調控熱由一二線城市擴散至一線周邊的三四線城市，但整體房價仍然高企。



官媒為雄安樓市降溫



因為一句「千年大計、國家大事」，雄安新區房地產隨即熱炒。為遏止炒風，《人民日報》出口術為炒風降溫，指雄安新區並非遷都亦非再建首都副中心，建設是一個重大歷史機遇，但肯定不會成為一個資本拉動的造城運動。今年以來，中央多次強調「房子是用來住的、不是用來炒的」，雄安新區初步規劃也十分明確，尊重城市建設規律，避免城市規模過度擴張。



就此，內地昨日至少有8家河北A股上市公司，主動劃清界線，為雄安新區亂炒降溫，當中包括表明未有在雄安新區開展業務和擁有相關資產，又或只是規劃初步階段；例如新興鑄管表示沒有在雄安新區開展業務，而華訊方舟稱公司註冊地址為河北保定市新市區，設立雄安新區對該公司無實質性影響。



此外，河北省委書記、省人大常委會主任趙克志指出，當前新區剛剛設立，有大量繁重的工作要做，其中一項是統籌雄安新區周邊的規劃、土地管控，嚴控房地產炒作，確保市場平穩有序。並表示要實施最嚴格的管控，省委、省政府派出督察組到新區重點區域開展督察，依法嚴厲打擊黑中介，打擊各種不法行為。