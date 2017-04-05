﻿獲平保建行入股 中國新高教今開招

經營兩間高等教育學院的中國新高教（2001）今日開招，集資最多9.22億元，為今年第4隻來港上市的內地教育股。新高教獲中國平安（2318）及建設銀行（939）入股，新高教主席李孝軒表示，集團未來需要更多資金投入，對再引入大財團持開放態度。



有別於近期同類新股，新高教的上市前投資者有多間中資大行的蹤影，其中平保上市前斥資2億元人民幣入股，入股價較招股價折讓最多60.2%，上市後持股12.42%，為主要股東；建行亦斥資1.5億元人民幣，上市後持股7.33%，兩者均設6個月禁售期。問到上市後會否再引入股東，李孝軒表示，未來發展需要更多資金投入，新高教願意向如平安、建行等大財團接觸，並保持開放態度，但暫未有引入新股東的計劃。



新高教的上市前投資者亦有李孝軒的朋友，上市後持股量合共約5%，但未有設下禁售期。被問到原因，李孝軒無正面回應，僅指招股書已作全面披露。



新高教現時經營經營兩間高等教育學院，分別位於雲南及貴州；過去3年學費每年平均有5%至8%升幅。副總裁秦宏康表示，由於內地西南部的經濟滯後，旗下兩所學校去年的平均學費為9900元人民幣，低於全國平均水平的逾1.2萬元人民幣，相信未來仍有上升空間。



雅發捲土重來擬上創板



新高教擬發行2.86億股，集資最多9.22億元，其中63%用於收購本科學校，及建立西北及東北學校；27%用於償還銀行貸款及改善融資結構。新高教今天至下周一（10日）公開招股，招股價介乎2.56至3.22元，每手1000股，入場費3252.45元，預計本月19日掛牌。該股上市後每年派息比率最少30%。



另外，去年遞交上市申請7日就被「打回頭」的玩具商雅發集團，日前捲土重來再遞申請，擬於創業板上市，保薦人則仍沿用豐盛融資。