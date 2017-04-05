 Advertisement
  • 2017年4月5日 星期三
  • 24º
  • 75%
熱門： 林鄭月娥天逸邨選舉事務處吳綺莉Joe Junior

日報新聞 > 財經

﻿富智康專業旅運發盈警

2017-04-05 列印
　　富智康（2038）收購諾基亞（Nokia）未見其利先見其害，日前就今年首6個月中期發盈警，預計蝕最多1.1億美元（約8.58億港元），為近5年來同期表現最差。

　　富智康表示，預計今年首6個月的營業額將按年大增逾99%，至超過46億美元，但由於收購諾基亞手機業務及新業務組別產生成本增加，預計期內錄得綜合虧損少於1.1億美元，去年同期則賺2082.3萬美元，並預告下半年將會繼續錄得該等成本，意味集團全年表現未必有大改善。另外，專業旅運（1235）發盈警，預計截至今年3月底止全年業績，將按年大幅下降，主要因旗下投資物業之公允值下跌，及期內收入和利潤顯著下降。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd