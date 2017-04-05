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﻿宗慶後獨女擬入主中糖果

2017-04-05 列印
  娃哈哈創辦人宗慶後獨女宗馥莉擬入主中國糖果（8182），收購最少50%股權。市場憧憬中國糖果成為娃哈哈首家上市公司，甚至注入部份娃哈哈相關業務，刺激該股周一大升75%。分析指，現時雙方只是簽訂意向書，交易隨時告吹，因此散戶不宜亂入高追。

　　上市僅一年半的中國糖果（8182），上周表示擬賣殼，其主要股東嘉慶發展及Noble Core，已與宗馥莉名下Ever Maple Flavors and Fragrances Holdings訂立意向書，擬作出可能自願要約收購中國糖果最少50%股權，暫未有公佈收購價，將基於潛在買家進行的盡職審查釐定。中國糖果受消息刺激，周一曾升至0.335元，創上市以來新高，收報0.33元，大升75.5%。
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