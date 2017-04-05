﻿避險資金追日圓 金價升見一周高

面對本周法國總統候選人選舉辯論、中美元首會談和美國3月份就業報告出爐，資金流入日圓和黃金等以策安全，日圓回勇至110兌1美元水平，金價亦攀上每盎司1260美元的1周高位。澳洲央行昨日議息後似暗示短期內不會加息，拖累澳元四連跌，跌見75美仙的3周新低。



日本首相安倍晉三的經濟顧問中原伸之認為，日本央行應在行長黑田東彥明年春天任期結束後，停止目前的貨幣政策。避險貨幣日圓昨見三連升，高位升見110.27兌1美元，升幅0.57%（每百日圓兌7.04港元），為上周二以來高位。日圓兌歐羅和澳元亦分別攀上逾4個月高位。



美匯靠穩 歐羅英鎊軟



匯商指出，本周的多項政經大事，包括法國總統候選人舉行第二輪辯論、周四中美元首會談、美國3月份就業報告周五出爐，再加上周一俄羅斯地鐵恐襲，均令資金呈避險格局，流入日圓和黃金等以策安全。



美匯指數昨靠穩，曾見100.73點，升0.19%。歐羅兌美元低見1.0636美元，跌0.32%；英鎊曾見1.2419美元，跌0.54%。



澳元昨日四連跌，曾見75.45美仙（澳元兌5.85港元）的3周低位，跌0.79%。礙於樓市熾熱但家庭負債高企，澳洲央行昨日議息後，繼續維持息率於1.5厘的紀錄新低。



黃金方面，紐約6月期金價昨日曾見每盎司1263.7美元，升幅0.77%；倫敦現貨金價曾見每盎司1261.61美元，升0.66%。兩項金價均見三連升，並觸上周一以來高位。



炒延長減產 油價造好



油價方面，紐約5月期油價昨曾升0.92%，見每桶50.7美元。倫敦6月期油價亦曾升1.09%，見每桶53.7美元。油商表示，投資者憧憬石輸出國組織（OPEC）將延長減產期，利好油價。



瑞士銀行的分析師表示，近期的數據顯示，油組積極減產大幅降低石油供應，減產期將較先前預期來得長，冀藉此推高油價。他預期倫敦期油價在3個月內可回升至每桶60美元以上。



油組在今年1月展開為期6個月的減產，近期阿曼和科威特等油組成員國已先後表態支持延長減產期。