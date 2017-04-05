﻿IFC外望——滙豐保險送基因檢查搶客

DNA測試成為近期保險公司的吸客新招，繼保誠推出營養基因測試後，滙豐保險亦「唔執輸」推「ONEdna」，客戶投保指定六款保障計劃，就可以獲得健康篩檢基因測試。滙豐保險香港署理行政總裁兼分銷業務主管文德華接受訪問時表示，該服務是香港區首推，ONEdna除了可以讓客戶了解自己的體質及患病風險，更可以查出對最常見處方藥物的反應，從而預防及管理身體，如反應良好會在滙豐保險其他地區推行。



ONEdna指定的六款計劃包括「翡翠環球/翡翠尊尚環球世代萬用壽險」、「駿富保障萬用壽險」、「滙安健危疾保障」、「終身壽險」、「財富樂全保」，以及「尊尚定期壽險」。由即日起新客戶購買以上任何一款計劃，可獲得基因測試服務。而原有舊客戶將不會獲得服務。



ONEdna是與基因測試公司Prenetics合作，由其提供基因測試服務。該公司行政總裁楊聖武表示，報告的結果有專人解釋，客戶了解個人健康狀況後，可主動採取行預防疾病。他稱，在市面上做一次相同基因檢查需花費1至2萬元。



滙豐保險搶不到DNA測試「頭啖湯」，但文德華解釋，保誠的營養基因測試是針對營養及飲食檢測，然而滙豐的ONEdna除此之外，更是全面檢視客戶對各藥物的反應、遺傳性癌症的篩查，以及評估客戶在心臟病、中風、肥胖症等疾病的風險。



身形瘦削的文德華更分享自己的基因測試結果。報告指他擁有容易肥胖的基因，他就分享其父親亦是年輕時體重適中，但後來發福，自己亦遺傳此體質，所以會特別注重飲食。



渣打提高投資貴客門檻



渣打集團（2888）傳計劃將旗下環球私人銀行的投資貴客門檻提高，由目前的200萬美元上調至500萬美元（約3900萬港元），估計後續會有一輪人事調整。



英國《金融時報》引述知情人士報道，渣打打算在今年將旗下投資客戶的可投資資產門檻要求，由200萬美元提高至500萬美元，今後將集中吸引並服務具備至少3000萬美元（約2.34億港元）投資資產的個人或家庭客戶。



該報道指，渣打將投資貴客的入門門檻提高後，估計會裁減部份私人銀行家，改為聘用具備服務財富達3000萬美元以上超級富豪的私人銀行家。



華爾街大行摩根大通去年亦有同樣舉動，將投資貴客門檻提高一倍至1000萬美元（約7800萬港元），同時裁退旗下駐亞洲區的多達30名客戶關係經理。 高瞻



