﻿市場簡訊

—中滔環保（1363）旗下兩間子公司海滔及清遠綠由，中標廣州市淨水有限公司脫水污泥處置項目，項目自4月1日起為期3年。



其中，海滔中標價為每噸429.56元人民幣，承諾處理量不低於每天400噸，清遠綠由中標價為每噸445.9元人民幣，承諾處理量不低於每天335噸，該集團預計每年可帶來約1.2億元人民幣收益。







—新濠國際（200）日前公佈，旗下新濠博亞娛樂根據股份獎勵計劃，向該公司主要股東、主席兼行政總裁何猷龍授予約21.05萬股美國預託股份，相等於63.15萬股新濠博亞娛樂股份，佔已發行股本約0.04%。



據美國預託股份於上周五收市價18.54美元計算，相關股份市值約390萬美元，即相當約3023萬港元。







—其士國際（025）日前公佈，以約2.57億港元購入位於美國密歇根州的兩項安老院舍物業。



該兩項安老院舍物業合共提供299個單位，去年該等物業的整體平均入住率超過90%，去年的淨營運收入約1895.4萬元。



該集團的董事認為，美國對安老院舍設施的需求將持續增加，收購事項為該集團擴大其安老院舍投資組合提供一個良好的機會。







—利標品牌（787）以代價約7.8億元，向Authentic Brands Group出售附屬ABG-Frye LLC的51%股權。交易完成後，利標品牌仍持有ABG-Frye LLC的49%股權，並預期經扣除相關稅項及開支後，錄得收益約7.2億元，出售所得款項用作現有業務發展或一般營運資金。



—廣澤國際（989）與江西聖水堂文化旅遊發展公司訂立諒解備忘錄，擬與潛在合資企業合夥人於內地成立一家合資企業公司，在南昌發展文化旅遊項目。



此文化旅遊項目將包括發展配有旅遊設施住宅及旅遊物業。根據備忘錄，建議該合資企業公司將由公司實益持有80%及由潛在合資企業合夥人實益持有20%，註冊資本初步設定為1億元人民幣，成立合資企業公司後，其將成為廣澤國際的非全資附屬公司。







—亞馬遜新開展的企業與企業之間（B2B）網上商貿平台「Amazon Business」，繼去年12月向德國擴張後，近日拓展至英國，這個平台旨在吸引各地公司開戶成為賣家，向海外其他公司出口產品。據稱該平台已在歐洲吸納5萬客戶以及1萬個賣家。







—特斯拉（Tesla）受惠於首季銷售表現理想，周一股價創歷史新高，升7.27%，至298.52（美元，下同），市值達486.94億元，比有逾百年歷史的福特汽車453.1億元的市價，高出近34億美元，成為全美市值第二大車廠。第一位仍為通用汽車（GM）。騰訊（700）上月以平均每股218美元，購入816.75萬股特斯拉，半個月帳面即賺逾51億港元。







—Google母公司Alphabet旗下無人駕駛電動車公司Waymo，控告叫車軟件程式Uber偷竊其技術的官司中，案中關鍵人物曾任Google前工程師Anthony Levandowski周一登場，控方指他效力Google時已在開展有利益衝突的新創公司Otto，但等到獲得1.2億美元（9.4億港元）報酬後，才離職並公開Otto的資料，後者很快獲Uber收購，Waymo其後指控他偷取前公司大批文件和商業機密。