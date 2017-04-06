﻿私人公司職位增長勁 習特會前夕 杜指跌41點

在國家主席習近平及美國總統特朗普今天會面前夕，北韓發射導彈贈興，但未有對環球市場構成重大影響，美股早段造好，杜指早段曾升近200點，攀上20887點。私營人力調查公司ADP出爐的報告顯示，3月份私人公司的新增職位遠超預期，達到26.3萬份，加上油價一度升1%，利好能源股。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升198點，升至20887點，其後升勢回順，至今晨四時收報20648點，跌41點；納斯達克指數報5864點，跌34點。滙控（005）美國預託證價格報63.23港元，較香港收市價跌0.07港元；中移動（941）美國預託證價格報86.53港元，較香港收市價跌0.22港元。



美國人力調查公司ADP新出爐的報告稱，3月份私人企業職位新增26.3萬個，遠超市場預期的18.5萬個，是2014年12月以來最大的按月增長數字。同日出爐的Markit和供應管理協會（ISM）3月份服務業採購經理指數（PMI）均遜預期，Markit的服務業PMI終值按月跌1點，至52.8點，低於初值的52.9點和2月份終值53.8點，是6個月低位；而ISM的3月份非製造業指數亦按月跌2.4點，至55.2點，其中就業分類指數跌至7個月最低的51.6點。



油價曾漲1.6%



美匯指數昨日靠穩，曾升至100.67點，升0.13%。紐約5月期油價昨日曾升85美仙，升幅相當於1.67%，每桶報51.88美元，但其後出爐的上周庫存不跌反升，令該油價其後倒跌0.14%，每桶報50.96美元。倫敦現貨金歐市後段跌幅擴大至12.49美元，相當於0.99%，報每盎司1243.77美元。



港股方面，大市於北水回流下反覆向好，恒指一度倒跌95點，但尾市發力再上，收復10天線（24301點），更以全日高位收市，重上24400點，成交逾1025億元。



恒指昨高開109點，報24370點，甫開市已收復10天線，早段升勢受制於24400阻力，其後更出現倒跌，最多跌95點，低見24166點，於20天線（24150）見支持回穩，午後橫行，至尾市重拾升勢，先收復10天線，再以全日高位收市，恒指收報24400點，升139點，升幅相當於0.57%；國企指數收報10365點，漲50點，升幅0.49%，成交金額1025.37億元。



恒指收復10天線



雄安新區概念股昨繼續受資金追捧，其中濱海泰達物流（8348）升4.11%，中國宏泰（6166）及隆基泰和（1281）齊升逾6%，金隅（2009）再漲10.58%，北京建設（925）更大升34.21%。