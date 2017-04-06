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﻿人幣建立國際地位需時

2017-04-06 列印
　　IMF公佈最新報告指，去年第四季全球央行持有845億美元人民幣外匯儲備，佔全球外儲1.1%。中銀香港分析稱，第一次公佈人民幣外匯儲備佔的比重不大，沒有必要大驚小怪，提高人民幣外匯儲備佔的比重就是一場競爭，要經得起時間考驗。

　　分析指，人民幣被全球央行接受為SDR籃子貨幣，但畢竟是新出現在全球市場的國際貨幣。境外市場對人民幣認識有限，而境內外主要市場參與者的心態也不成熟，以致2015年「811」匯改後市場反應過度，單邊貶值預期及失去控制的拋售行為主導市場。

　　去年離岸人民幣市場波動，中銀香港認為，這令到外國央行同樣會受到市場情緒的影響，需要進一步觀察及了解人民幣變化規律。
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